Perdió Al Nassr ante Al Qadisiya: ¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón de la Saudi Pro League?

Al Nassr sufrió una dolorosa derrota en Al Khobar. Perdió 3-1 ante Al Qadisiya por la fecha 31 de la Saudi Pro League 2025-26 y, así, perdió terreno como líder. Al Hilal, que ganó este sábado ante Al Hazm, se le acercó en la lucha por el título. La diferencia es de sólo cinco puntos en favor del equipo amarillo y azul, pero tiene un partido de más.

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Cristiano Ronaldo no pudo ante Al Qadisiya, que hizo un trabajo perfecto de local y le complicó la lucha por el torneo a Al Nassr. Además, Julián Quiñones, máximo goleador de la Saudi Pro League, anotó un gol y se alejó en esa competición individual del propio astro portugués.

De todas maneras, lo más importante para CR7 es la lucha por el título. En este sentido, una victoria hubiese acercado más al equipo de Jorge Jesús para la consagración, pero ahora, todo se complica, teniendo en cuenta que faltan tres jornadas y Al Hilal tiene un partido menos.

¿Qué necesita Cristiano Ronaldo con Al Nassr para ser campeón de la Saudi Pro League 2025-26?

La buena noticia, pese a la derrota, es que Al Nassr sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón de la Saudi Pro League 2025-26. Actualmente, tiene 79 puntos con 31 partidos jugados y le lleva cinco de ventaja a Al Hilal, que tiene 74, pero con 30 juegos disputados (uno menos).

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Aún si Hilal gana su partido pendiente, Al Nassr depende de sí mismo para ser campeón. Por lo tanto, Cristiano Ronaldo y compañía deben ganar los tres partidos que le quedan para asegurar el título. Más aún, todavía queda un duelo entre sí entre ambos equipos y ese puede ser el partido decisivo para definir al campeón.

Por lo pronto, ambos equipos tendrán partido entre semana. Al Hilal jugará este martes ante Al Khaleej, mientras que Al Nassr hará lo propio ante Al Shabab el jueves. Eso arrimará aún más la definición, pero para ambos son partidos definitorios, sobre todo para el equipo del ‘Bicho’. Luego de éstos, llegará el clásico el próximo martes 12 de mayo.

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