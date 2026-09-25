Albania vs. Bielorrusia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la Liga de Naciones

Albania llega como favorita para el duelo del sábado 26 de septiembre ante Bielorrusia, aunque en la Liga de Naciones las etiquetas previas no siempre se traducen en resultados.
El partido forma parte de la fase de grupos de la Liga de Naciones, una competencia que además de prestigio reparte puntos importantes para el ranking de selecciones europeas.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Albania aparece como la candidata a quedarse con los tres puntos según las casas de apuestas y el momento que atraviesa la selección balcánica en el circuito europeo. El equipo buscará hacer valer esa condición de favorito desde el arranque, sin especular demasiado.
Bielorrusia, por su parte, llega con la intención de aprovechar cualquier bajón de concentración del rival. Históricamente le ha costado hacerse fuerte ante rivales de mayor jerarquía, pero la Liga de Naciones le da la chance de sumar de manera regular y meterse en la pelea del grupo.
El historial entre Albania y Bielorrusia
El historial entre ambas selecciones está bastante parejo: de siete enfrentamientos, Albania se quedó con tres victorias y Bielorrusia con dos, mientras que hubo dos empates. En materia de goles también hay equilibrio total, con diez tantos convertidos por cada lado a lo largo de esos cruces.
El antecedente más reciente fue en noviembre de 2020, cuando Albania se impuso 3-2 como local. Antes de eso, en septiembre de ese mismo año, Albania había goleado 2-0 en cancha bielorrusa, lo que muestra que en los últimos cruces el equipo albanés tomó cierta ventaja en la serie.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/11/2020
|Albania vs. Bielorrusia
|3-2
|UEFA Nations League
|04/09/2020
|Bielorrusia vs. Albania
|0-2
|UEFA Nations League
|15/11/2013
|Bielorrusia vs. Albania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2011
|Albania vs. Bielorrusia
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/2010
|Bielorrusia vs. Albania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/2007
|Albania vs. Bielorrusia
|2-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/09/2006
|Bielorrusia vs. Albania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|4
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|5
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|7
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|9
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|10
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|11
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|12
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|13
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|18
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|19
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
En síntesis
- Albania y Bielorrusia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.