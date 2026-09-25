Macedonia del Norte vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la Liga de Naciones

Macedonia del Norte y Suiza se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Macedonia del Norte y Suiza se ven las caras el sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, con los suizos como claros candidatos a llevarse los tres puntos.

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Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: en esta competencia cada partido pesa en la tabla de grupos y una visita como esta puede definir el rumbo de la fase.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte sabe que enfrenta a un rival de jerarquía superior y necesitará un partido casi perfecto para complicarle los planes a Suiza. El equipo local buscará hacerse fuerte de local y aprovechar cualquier imprecisión defensiva del visitante.

Suiza llega con el rótulo de favorito y con la obligación de traducir esa etiqueta en resultados concretos. Los suizos no pueden permitirse relajarse ante un rival que jugará de local con la necesidad de sorprender.

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis