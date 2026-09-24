El nuevo canal de transmisión para el amistoso internacional de la Selección Peruana vs. Estados Unidos

Mira la transmisión del Selección Peruana vs. Estados Unidos, por este nuevo canal. Te traemos la información detallada, para los seguidores.

La Selección Peruana afronta una nueva gira de encuentros amistosos en territorio norteamericano con miras a sus próximos retos deportivos. El primer gran examen del equipo patrio será este sábado 26 de septiembre frente a la escuadra de Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.

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Más allá del ámbito futbolístico, este choque genera enorme expectativa por el debut de una inédita opción de entretenimiento para la hinchada. El encuentro marcará el inicio de las emisiones oficiales de Bicolor+, una propuesta exclusiva bajo el concepto “premium” de la Federación Peruana de Fútbol en la plataforma TV360 de Bitel.

Estados Unidos vs Perú mediante la Bicolor+. (Foto: X).

Una propuesta exclusiva para ver a la Bicolor

La confirmación de este importante suceso se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de Expertos del Deporte. En dicha publicación se precisaron todos los detalles del equipo periodístico encargado de llevar las incidencias del cotejo a las pantallas.

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El talento en la conducción estará encabezado por reconocidas figuras del periodismo y del deporte nacional. Daniel Kanashiro liderará los relatos con su característica narración, acompañado en los comentarios por el periodista Gustavo Peralta y el exguardameta de la selección Diego Penny.

Horarios para seguir la transmisión en vivo

El inicio de las acciones está pactado para las 3:30 p. m. (hora peruana, Colombia y Ecuador). En Estados Unidos se emitirá a las 4:30 p. m. (hora del Este) y 1:30 p. m. (hora del Pacífico), mientras que en México será a las 2:30 p. m. y en Argentina, Chile y Uruguay a las 5:30 p. m.

La transmisión a través de TV360 de Bitel promete ofrecer una experiencia integral y renovada para los seguidores del conjunto patrio. Esta alianza busca brindar una alternativa accesible y moderna para el público futbolero en todo el país.

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El camino de la Selección Peruana en Fecha FIFA

El choque ante los norteamericanos será fundamental en la agenda de partidos de preparación que disputará el combinado patrio en esta ventana internacional. Se espera un compromiso intenso y con alto dinamismo táctico desde los primeros minutos.

Con el equipo de trabajo listo y la señal confirmada, todo queda preparado para el debut de esta nueva alternativa televisiva. La cita deportiva se vivirá este sábado 26 de septiembre a las 3:30 p. m. en una jornada imperdible para la hinchada nacional.

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