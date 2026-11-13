¿Se cayó el fichaje? La última novedad sobre el interés de Universitario en Mathías Llontop

Se acaba de conocer cuál es la verdadera situación entre Universitario y Mathías Llontop luego de revelarse un interés de por medio. El defensor está cedido en Sport Boys y espera para definir su futuro.

Pensando en la posibilidad de sumar refuerzos de cara a la temporada 2027, uno de los nombres más sonados en Universitario de Deportes es sin duda alguna Mathías Llontop. Y es que durante los últimos días se pudo conocer que existe un interés concreto de por medio entre las partes implicadas, aunque recientemente ha quedado clara una situación en particular sobre este caso.

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Mathias Llontop es del gusto de Universitario. El defensor🇵🇪termina el préstamo con Sport Boys a fines de 2026, procedente de FBC Melgar.

Es “muy posible” que no siga el próximo año.

Recordar que Sebastián Aranda aún tiene contrato con el club hasta fines de 2028.@sportboys pic.twitter.com/QPSHPd15DA — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) November 11, 2026

Resulta que el contacto está presente y es muy probable que el defensor termine jugando en Universitario de Deportes luego de terminar su préstamo a fin de año con Sport Boys. Ahora, fue el periodista Gustavo Peralta quien reveló que desde la interna merengue no confirmarán nada hasta el término del actual campeonato ya que el enfoque está puesto solo en lo futbolístico.

“En este momento, la ‘U’ no confirma ni habla de refuerzos. Sí han avanzado y cerrado contrataciones, tanto del torneo local como del extranjero, pero no dirán nada todavía“; reveló el comunicador deportivo en ‘Modo Fútbol‘ sobre la postura de la directiva de Universitario de Deportes en base a la situación de Mathías Llontop y a los demás jugadores que puedan llegar pronto al club.

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¿Cuál es la situación contractual de Mathías Llontop?

Mathías Llontop pertenece oficialmente a FBC Melgar, aunque fue cedido a Sport Boys desde inicios de la temporada 2026. Con un buen rendimiento en el equipo rosado y que para muchos incluso tuvo que haber tenido la oportunidad de ser convocado a la Selección Peruana, dicho acuerdo culmina en diciembre próximo y desde Universitario de Deportes están muy al pendiente.

Con la posibilidad de sumar un lateral izquierdo de categoría, que además podría sumarse como volante ofensivo y hasta un mixto por el medio, la directiva de la ‘U‘ tiene a la mano un Mathías Llontop por el que no deberán desembolsar ninguna cantidad de dinero. El defensor llegaría libre a Ate y recién al término de la actual campaña se anunciarían las novedades en la institución.

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Fuente: Sport Boys.

Los números de Mathías Llontop durante la temporada 2026

Vistiendo la camiseta de Sport Boys durante la temporada 2026, Mathías Llontop viene completando un total de 33 partidos, en donde anotó 1 gol y registró 4 asistencias hasta el momento compitiendo en la Liga 1. Asimismo, suma 2762 minutos de competencia y con lo cual se convirtió en un titular habitual del equipo rosado, así que desde la ‘U’ lo esperarían con los brazos bien abiertos.

DATOS CLAVES

Mathías Llontop jugó 33 partidos, anotó 1 gol y dio 4 asistencias en 2026.

jugó 33 partidos, anotó 1 gol y dio 4 asistencias en 2026. Universitario de Deportes no confirmará refuerzos hasta que finalice el campeonato actual.

no confirmará refuerzos hasta que finalice el campeonato actual. FBC Melgar es dueño del pase del jugador cedido a Sport Boys hasta diciembre.