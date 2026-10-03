Alineaciones de Malta y Andorra por la Liga de Naciones: formaciones probables

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Malta vs. Andorra este domingo 4 de octubre desde las 11:00 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Malta y Andorra

Malta viene de empatar 1-1 con Gibraltar y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Andorra viene de empatar 0-0 con Gibraltar y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Malta y Andorra

Malta (4-2-3-1): Henry Bonello, Ryan Camenzuli, Enrico Pepe, Kurt Shaw, Juan Corbalan, Teddy Teuma, Alexander Satariano, Matthew Guillaumier, Irvin Cardona, Ilyas Chouaref, Joseph Mbong. DT: Emilio De Leo.

Andorra (4-2-3-1): Iker Álvarez, Moisés San Nicolás, Ian Olivera, Max Llovera, Biel Borrà, Guillaume López, Pau Babot, Ot Remolins, Gerard Solà, Arón Rodrigo, Jordi Aláez. DT: Koldo Álvarez.

Suplentes de Malta: Jean Borg, Gabriel Mentz, Paul Mbong, Jake Grech, James Sissons, Andrea Zammit, Myles Beerman, Rashed Al-Tumi, Carlo Lonardelli, Brandon Paiber, Keyon Ewurum, Zach Muscat.

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Suplentes de Andorra: Éric Izquierdo, Marc De Castro, Christian García, Francisco Pomares, Álex Martínez, Ricard Fernandez, Albert Rosas, Álex Ruíz, Jesus Rubio, Joel Guillén, Àlex Cornellà, Éric Vales Ramos.

La previa de Malta y Andorra: todo lo que hay que saber