Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Malta por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El jueves 24 de septiembre se abre la Liga de Naciones para Andorra y Malta, dos selecciones que se cruzan en la primera fecha del grupo con la chance de arrancar sumando.

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Es el debut de ambos en esta edición del torneo, así que no hay puntos en juego previos que condicionen la estrategia. Ganar de entrada siempre pesa para el resto de la fase de grupos.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Andorra llega a este cruce con la necesidad de mostrar solidez desde el arranque. El equipo suele apoyarse en la localía para competir de igual a igual ante rivales que en el papel parten con ventaja, y esta Liga de Naciones es una nueva oportunidad para consolidar ese perfil.

Malta, por su parte, encara el torneo con el objetivo de meterse entre los protagonistas del grupo desde la primera fecha. Históricamente el equipo maltés ha sido un rival incómodo para Andorra, y esa base parece ser su principal punto de apoyo para este comienzo de competencia.

El historial entre Andorra y Malta

El historial entre ambas selecciones muestra un claro dominio de Malta, que ganó 8 de los 12 enfrentamientos directos, contra apenas 2 triunfos de Andorra y 2 empates. En materia de goles la diferencia también es amplia: 21 a 11 a favor del equipo maltés. El antecedente más reciente fue en junio de 2024, cuando Malta se impuso 3-1, y en los duelos previos la constante fue la misma, con Malta llevándose la mayoría de los puntos en juego.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/06/2024 Malta vs. Andorra 3-1 Friendlies 15/11/2013 Malta vs. Andorra 2-1 Friendlies 06/09/2011 Malta vs. Andorra 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Andorra vs. Malta 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Malta vs. Andorra 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Andorra vs. Malta 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/04/1998 Malta vs. Andorra 0-2 Friendlies 01/06/1994 Andorra vs. Malta 2-1 Friendlies 29/04/1992 Malta vs. Andorra 1-0 Friendlies 06/06/1990 Andorra vs. Malta 1-2 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Andorra todavía no suma en el torneo.

todavía no suma en el torneo. Malta todavía no suma en el torneo.