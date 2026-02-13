Es tendencia:
¡Empezó el segundo tiempo! América de Cali 0-0 Independiente Santa Fe EN VIVO por Liga BetPlay 2026 y GRATIS vía Win+ Fútbol y Win Play

Los 'Diablos Rojos' y 'El León' buscan escalar a las primeras posiciones. Sigue el minuto a minuto del duelo en el Pascual Guerrero por la jornada 6.

Por Hugo Avalos

América de Cali e Independiente Santa Fe se enfrentan por la jornada 6.
© Composición Bolavip - Gemini IAAmérica de Cali e Independiente Santa Fe se enfrentan por la jornada 6.

América de Cali e Independiente Santa Fe empatan sin goles (0-0) por la jornada 6 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El Estadio Olímpico Pascual Guerrero es el escenario para este atractivo encuentro entre dos equipos que militan en la mitad de la tabla de posiciones. El árbitro para el partido es Carlos Márquez, mientras que en el VAR está Leonard Mosquera.

América de Cali llega a su quinto partido en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I en el décimo lugar con 7 puntos. Independiente Santa Fe, por su parte, jugará el sexto y tiene el mismo puntaje (7), pero se encuentra en el duodécimo puesto. Si alguno gana, subirá al Top 5 de la tabla de posiciones.

La jornada 6 se termina con este encuentro, luego de que empezó todo el martes donde se dieron algunos resultados llamativos como la victoria 3-2 de Internacional de Bogotá ante Deportivo Cali, que le permite ser líder del torneo. También ganaron Once Caldas, Atlético Nacional, Independiente Medellín y Millonarios, entre otros.

ALINEACIONES PARA AMÉRICA DE CALI VS. INDEPENDIENTE SANTA FE

AMÉRICA DE CALI: Jean; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, José Cavadía; Dylan Borrero, Yeison Guzmán, Jhon Tilman Palacios; y Jan Lucumí. DT: David González.

INDEPENDIENTE SANTA FE: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres, Yilmar Velásquez; Luis Palacios, Omar Fernández y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

6' ST: REMATE ALTO DE VELÁSQUEZ

Yilmar Velásquez probó desde lejos para terminar la jugada y la mandó muy arriba.

2' ST: AMONESTACIÓN EN AMÉRICA DE CALI

Juan Lucumí fue amonestado y fue el segundo del partido (al final del primer tiempo lo amonestaron a Víctor Moreno en Independiente Santa Fe).

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

América de Cali e Independiente Santa Fe ya juegan el complemento de este partido.

SE DEMORA EL INICIO DEL COMPLEMENTO

Presencia de bengalas y una gran humareda en el campo de juego provocan que se demore el reinicio del juego entre América de Cali e Independiente Santa Fe.

CAMBIO EN AMÉRICA DE CALI

Antes del inicio del complemento, se confirmó un cambio. No salió a jugar el segundo tiempo Dylan Borrero y fue reemplazado por el ecuatoriano Daniel Valencia.

¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!

América de Cali e Independiente Santa Fe no rompen el cero en los primeros 45 minutos. Ambos equipos, a vestuarios.

39' PT: ¡SALVÓ JEAN!

Jean Fernandes salvó lo que era el 1-0 para Santa Fe tras remate de Omar Fernández Frasica.

26' PT: ¡LO TUVO OTRA VEZ GUZMÁN!

Tras buen desborde de Mateo Castillo, el centro le quedó a Yeison Guzmán, que pateó y el balón se fue apenas al lado del primer palo.

24' PT: ¡SE LO PERDIÓ GUZMÁN!

Yeison Guzmán tuvo el gol, luego de robarle el balón a Ewil Quintero. Le metió una vaselina a Andrés Mosquera Marmolejo, pero el balón se fue apenas afuera.

21' PT: ¡LO TUVO OMAR FERNÁNDEZ!

Tras un mal despeje, Omar Fernández tuvo su chance desde la derecha, dentro del área. Su remate fue al primer palo, pero se desvió en el camino y fue al córner.

13' PT: ¡CASI GOL EN CONTRA!

Omar Bertel quiso despejar y mandó el balón cerca de la valla de Jean. Córner.

11' PT: ¡PROBÓ HUGOL DESDE LEJOS!

Remate desde mitad de cancha de Hugo Rodallega, quien vio adelantado a Jean. El balón pasó por arriba del travesaño, pero no se fue lejos.

10' PT: HASTA AHORA, SIN OPORTUNIDADES DE PELIGRO

Las defensas dominan en los primeros minutos y no se lastiman América ni Santa Fe.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ante un Pascual Guerrero repleto, ya juegan América de Cali e Independiente Santa Fe por la jornada 6 de la Liga BetPlay Dimayor-I 2026.

ÁRBITROS PARA EL PARTIDO

  • Árbitro principal: Carlos Márquez
  • Asistente 1: Miguel Roldán
  • Asistente 2: Julio Hoyos
  • Cuarto árbitro: Luis Delgado
  • VAR: Leonard Mosquera
  • AVAR: Ferney Ossa
¡SALIERON LOS EQUIPOS AL CAMPO!

América de Cali e Independiente Santa Fe ya están en el campo de juego del Pascual Guerrero. Se viene la presentación, el sorteo de capitanes y el inicio de partido.

AMÉRICA DE CALI FESTEJA SUS 99 AÑOS

DUELO IMPORTANTE EN EL PASCUAL GUERRERO

América de Cali e Independiente Santa Fe juegan un atractivo partido en el Estadio Pascual Guerrero por la jornada 6 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I . Ambos equipos tienen una buena oportunidad de meterse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

