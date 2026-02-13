¡Empezó el segundo tiempo! América de Cali 0-0 Independiente Santa Fe EN VIVO por Liga BetPlay 2026 y GRATIS vía Win+ Fútbol y Win Play

América de Cali e Independiente Santa Fe empatan sin goles (0-0) por la jornada 6 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El Estadio Olímpico Pascual Guerrero es el escenario para este atractivo encuentro entre dos equipos que militan en la mitad de la tabla de posiciones. El árbitro para el partido es Carlos Márquez, mientras que en el VAR está Leonard Mosquera.

América de Cali llega a su quinto partido en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I en el décimo lugar con 7 puntos. Independiente Santa Fe, por su parte, jugará el sexto y tiene el mismo puntaje (7), pero se encuentra en el duodécimo puesto. Si alguno gana, subirá al Top 5 de la tabla de posiciones.

La jornada 6 se termina con este encuentro, luego de que empezó todo el martes donde se dieron algunos resultados llamativos como la victoria 3-2 de Internacional de Bogotá ante Deportivo Cali, que le permite ser líder del torneo. También ganaron Once Caldas, Atlético Nacional, Independiente Medellín y Millonarios, entre otros.

ALINEACIONES PARA AMÉRICA DE CALI VS. INDEPENDIENTE SANTA FE

AMÉRICA DE CALI: Jean; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, José Cavadía; Dylan Borrero, Yeison Guzmán, Jhon Tilman Palacios; y Jan Lucumí. DT: David González.

INDEPENDIENTE SANTA FE: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres, Yilmar Velásquez; Luis Palacios, Omar Fernández y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.