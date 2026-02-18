Alianza Lima 0-0 Banco República EN VIVO Y GRATIS por el Sudamericano de Clubes 2026 Vía Latina: punto a punto

Alianza Lima y Banco República se enfrentan el día de hoy por la fecha 1 del Sudamericano de Clubes 2026. A continuación, sigue el punto a punto del partido.

Alianza Lima y Banco República ya están en el campo de juego del Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes a instantes del inicio de partido.

En el marco de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes 2026, Alianza Lima y Banco República se enfrentarán el día de hoy en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes. En el debut de ambos equipos en este torneo continental, se espera un lleno total en las graderías del recinto deportivo y más aún cuando en una instancia como tal existe una representación peruana que genera mucho interés.

Ahora, respecto a los equipos y al nivel que puedan mostrar hoy, sabemos que Alianza Lima es la bicampeona de la Liga Peruana de Vóley y que semana tras semana evidencia una gran competitividad. Por otro lado, Banco República es la actual campeona de la Liga Uruguaya y llega a este Sudamericano de Clubes 2026 con la intención de quedarse con un cupo al Mundial.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Banco República por el Sudamericano de Clubes 2026?

16:00 | México (CDMX)

17:00 | Perú, Colombia y Ecuador

16:00 | Bolivia y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

23:00 | España

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Banco República por el Sudamericano de Clubes 2026?