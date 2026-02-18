Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sudamericano de Clubes

Alianza Lima 0-0 Banco República EN VIVO Y GRATIS por el Sudamericano de Clubes 2026 Vía Latina: punto a punto

Alianza Lima y Banco República juegan el día de hoy en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes. Sigue todas las incidencias del partido.

Set 1: ¡Empezó el partido!

Alianza Lima lo empieza ganando frente a Banco República.

Publicidad

¡Los equipos salen a la cancha!

Alianza Lima y Banco República ya están en el campo de juego del Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes a instantes del inicio de partido.

¡Calentamiento de los equipos!

Alianza Lima y Banco República ultiman detalles en sus sesiones precompetitivas en el campo del Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes.

¡Las elegidas de Alianza Lima!

Facundo Morando dispondrá de las siguientes jugadoras para enfrentar hoy a Banco República.

Image

¡Últimos partidos de Alianza Lima!

  • Alianza Lima 3-1 Géminis | Liga Peruana de Vóley
  • Alianza Lima 3-1 Regatas Lima | Liga Peruana de Vóley
  • Alianza Lima 3-0 Olva Latino | Liga Peruana de Vóley
  • Alianza Lima 3-2 San Martín | Liga Peruana de Vóley
  • Alianza Lima 3-0 Circolo | Liga Peruana de Vóley
Publicidad

¡Partidos de hoy!

  • Osasco de Brasil 3-0 Olympic de Bolivia (25-12, 25-7 y 25-7 / Grupo B)
  • Alianza Lima vs. Banco República de Uruguay (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)
  • Regatas Lima vs. Club de Alto Rendimiento de Ecuador (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

¡Llegada de Alianza Lima!

Las jugadoras blanquiazules dicen presente en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes a minutos del inicio del partido ante Banco República.

Tweet placeholder

¡Alianza Lima en camino!

La delegación blanquiazul se dirige al Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes para enfrentar a Banco República.

Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. Banco República!

Alianza Lima y Banco República se enfrentan el día de hoy por la fecha 1 del Sudamericano de Clubes 2026. A continuación, sigue el punto a punto del partido.

Image

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Jugadoras de Alianza Lima Vóley.
© Alianza Lima Vóley.Jugadoras de Alianza Lima Vóley.

En el marco de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes 2026, Alianza Lima y Banco República se enfrentarán el día de hoy en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes. En el debut de ambos equipos en este torneo continental, se espera un lleno total en las graderías del recinto deportivo y más aún cuando en una instancia como tal existe una representación peruana que genera mucho interés.

Ahora, respecto a los equipos y al nivel que puedan mostrar hoy, sabemos que Alianza Lima es la bicampeona de la Liga Peruana de Vóley y que semana tras semana evidencia una gran competitividad. Por otro lado, Banco República es la actual campeona de la Liga Uruguaya y llega a este Sudamericano de Clubes 2026 con la intención de quedarse con un cupo al Mundial.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Banco República por el Sudamericano de Clubes 2026?

  • 16:00 | México (CDMX)
  • 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia y Venezuela
  • 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 23:00 | España

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Banco República por el Sudamericano de Clubes 2026?

  • Latina TV
  • Latina Web
  • Confederación Sudamericana de Vóley Web
Renato Pérez
Renato Pérez
Lee también
Perú será sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y se alista para recibir la Copa América
Voley

Perú será sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y se alista para recibir la Copa América

Días, horarios y dónde ver a Alianza Lima, Regatas y San Martín en el Sudamericano de Vóley
Voley

Días, horarios y dónde ver a Alianza Lima, Regatas y San Martín en el Sudamericano de Vóley

Así ha crecido la Liga Peruana de Vóley en la última década: las razones detrás del éxito
Voley

Así ha crecido la Liga Peruana de Vóley en la última década: las razones detrás del éxito

Sudamericano de Vóley 2026: cuánto cuestan las entradas y cuándo juega Alianza Lima
Voley

Sudamericano de Vóley 2026: cuánto cuestan las entradas y cuándo juega Alianza Lima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo