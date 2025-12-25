Los 4 titulares en Alianza Lima que todavía no renuevan a falta de días para acabar el 2026

Alianza Lima todavía no ha logrado llegar a un acuerdo con varios de jugadores que terminan contrato. Por lo menos no se ha hecho público, lo cual deja en dudas si es que se llegará a dar la renovación. En este caso, hay 4 futbolistas que han venido siendo titular y por ese motivo generan suspicacia sobre lo que podría pasar con ellos en el 2026.

El primero de ellos es Pablo Lavandeira, todavía no se conoce si es que se va a quedar o no en el equipo. No se ha conocido si habrá un acuerdo, pues después de una larga lesión perdió el puesto en el equipo. Ya es un jugador veterano y con Pablo Guede no se sabe si deseará contar o no con sus servicios.

Pablo Lavandeira en Alianza Lima (Foto: Getty).

Luego está la situación de Alan Cantero, no se sabe si se mantendrá en el club o no. El cuadro ‘Blanquiazul’ lo quiere un año más, pero solo como préstamo, mientras que en Godoy Cruz tienen la intensión de venderlo. Esto ha hecho que no se sepa bien que es lo que pasará, por lo que todavía no está 100% asegurado para el siguiente año.

Otro que termina contrato pronto es Fernando Gaibor, no se sabe de una renovación de contrato. Más bien, en Ecuador ya lo dan como hecho que volverá a esta liga. Uno de los clubes que lo quiere es Emelec, pero no se ha confirmado nada. Lo cierto es que podría irse muy pronto, no hay referencia de poder quedarse en La Victoria.

Por último, Marco Huamán quien tampoco ha renovado contrato. Estuvo jugando con Néstor Gorosito de titular, pero no se sabe si se quedará. En su puesto está Josué Estrada y también D’Alessandro Montenegro a quien recién han fichado. Por lo tanto, es posible que pueda marcharse libre.

¿Cuándo se sabrá el futuro de estos jugadores de Alianza Lima?

No hay mucho tiempo para esperar, el 31 de diciembre termina el contrato de estos 4 futbolistas. Así que en este caso, Franco Navarro debería decidir lo más rápido si va a contar con ellos o buscará jugadores en su lugar. Pues parece ser que no la tienen tan clara por la demora.

Habrá que esperar el comunicado oficial del club para poder conocer más sobre estos jugadores. Los cuales tranquilamente podrían llegar a ser titulares para el siguiente año.

