Con Neymar a la cabeza: Los jugadores top que quedan libres ¿Alguno llegará a la Liga 1?

El año 2025 está terminando y hay varios jugadores de gran talla mundial que están próximos a culminar sus contratos. Habrá que ver si alguno de los grandes nacionales se atreve a hacer una apuesta arriesgada. Universitario de Deportes y Alianza Lima todavía tienen cupos de extranjeros libres, mientras Sporting Cristal utilizó todos.

Publicidad

Publicidad

El primero que queda libre es Neymar, todavía no hay acuerdo con el Santos y se especula que podría llegar al conjunto de Inter Miami para jugar con Lionel Messi. Así que en este caso, de darse esto es posible que venga al Perú para poder jugar frente a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul.

Neymar, figura y capitán de Santos (Getty Images).

Otro de la MLS es César Araújo, uruguayo de 24 años que juega en el Olando City. La estrella colombiana James Rodríguez está próximo a salir del Club León de la Liga MX. Eso sí, el ‘cafetero’ es de los más caros para el mercado peruano, su sueldo debe ser casi imposible para todos los clubes nacionales.

Publicidad

Publicidad

El chileno Marcelo Allende de 26 años termina contrato con el Sundowns de Sudáfrica. Josef Martínez es otro que tampoco tendrá club a finales de diciembre, jugó en el San José Earthquakes. Caio Vinicius del Remo de la Serie B también se queda sin club.

Como lateral Santiago Arias del Bahía está próximo a quedar libre, 33 años de edad para el colombiano. Ya algo más complicado, está Sergio Ramos que deja Monterrey, un jugador crack mundial, pero con un alto salario. También del fútbol mexicano, está Alan Pulido de las Chivas.

El problema de la Liga 1 para atraer grandes cracks

ver también ¿A pedido de Hernán Barcos? FC Cajamarca ficha a otro futbolista de Alianza Lima

Aunque no lo parezca, el fútbol peruano es uno de los torneos que mejor pagan en el continente. Pareciera que no fuera así por el nivel de jugadores que hay, pero el gran problema radica es que no es un certamen que llame la atención. Por lo tanto, los jugadores importantes saben que en otros campeonatos tendrán mayor visibilidad para poder emigrar, como un trampolín.

Publicidad

Publicidad

Si la FPF pensara en poder lograr un torneo más atractivo, tanto en lo estético, como en lo futbolístico, hablaríamos de otra situación. Pues es muy poco común de ver estadios en buenas condiciones, campos preparados para jugar al fútbol. Esto hace que el nivel claro, no sea el mejor para poder atraer público y jugadores de talla mundial.

Datos Claves

Neymar quedará libre del Al-Hilal y se especula su llegada al Inter Miami.

James Rodríguez está próximo a finalizar su contrato con el Club León de México.

Publicidad

Publicidad