Juega Cristiano Ronaldo EN VIVO y GRATIS Al Nassr vs. Al Zawraa por la AFC Champions League Two: minuto a minuto

La fase de grupos de la AFC Champions League comienza a definirse y uno de los duelos más destacados de la fecha será el que protagonizarán Al Nassr y Al Zawraa, ambos con claras posibilidades de clasificar a la siguiente instancia.

El encuentro está programado para llevarse a cabo hoy, miércoles 24 de diciembre, y se jugará en uno de los recintos más emblemáticos del fútbol de Arabia Saudita.

Por su parte, Al Nassr afronta este compromiso como sólido puntero de su grupo, con una campaña impecable luego de cinco fechas. El equipo saudí ganó todos sus encuentros, registra 17 tantos a favor y solo uno en contra, y ya selló su pase a la siguiente fase. Además, logró estos números sin depender exclusivamente de Cristiano Ronaldo, reflejando la amplitud y calidad de su plantel.

En tanto, Al Zawraa suma 9 unidades y ocupa el segundo lugar del grupo. Le saca tres puntos de ventaja a Istiklol, que marcha tercero, y cuenta además con una diferencia de gol favorable de ocho tantos. Este panorama convierte el partido en un choque directo entre dos equipos que, salvo imprevistos, tienen grandes chances de avanzar a la siguiente ronda del certamen.