AFC Champions League Two

Juega Cristiano Ronaldo EN VIVO y GRATIS Al Nassr vs. Al Zawraa por la AFC Champions League Two: minuto a minuto

AFC Champions League 2025: horarios, canal TV y plataforma de streaming del duelo que se llevará a cabo en Riad.

Por Nicole Cueva

Al Nassr, con Cristiano Ronaldo, se enfrentará a Al Zawraa por la AFC Champions League.
© DifusiónAl Nassr, con Cristiano Ronaldo, se enfrentará a Al Zawraa por la AFC Champions League.

La fase de grupos de la AFC Champions League comienza a definirse y uno de los duelos más destacados de la fecha será el que protagonizarán Al Nassr y Al Zawraa, ambos con claras posibilidades de clasificar a la siguiente instancia.

El encuentro está programado para llevarse a cabo hoy, miércoles 24 de diciembre, y se jugará en uno de los recintos más emblemáticos del fútbol de Arabia Saudita.

Por su parte, Al Nassr afronta este compromiso como sólido puntero de su grupo, con una campaña impecable luego de cinco fechas. El equipo saudí ganó todos sus encuentros, registra 17 tantos a favor y solo uno en contra, y ya selló su pase a la siguiente fase. Además, logró estos números sin depender exclusivamente de Cristiano Ronaldo, reflejando la amplitud y calidad de su plantel.

En tanto, Al Zawraa suma 9 unidades y ocupa el segundo lugar del grupo. Le saca tres puntos de ventaja a Istiklol, que marcha tercero, y cuenta además con una diferencia de gol favorable de ocho tantos. Este panorama convierte el partido en un choque directo entre dos equipos que, salvo imprevistos, tienen grandes chances de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

'CR7' dice presente

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Al Nassr: Bento; Sultan Al Ghannam, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Salem Al Najdi; Angelo, Ali Al Hassan, Marcelo Brozovic, Wesley; Joao Felix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.
  • Al Zawraa: Jalal Hassan; Kadhim Raad, Maytham Jabbar, Akam Hashem, Dhurgham Ismail; Clarence Bitang; Hayder Abdulkareem, Karrar Nabeel, Nizar Al Rashdan, Mahdi Al-Humaidan y Youssef Aziz. DT: Emad El Nahhas.

¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Zawraa en TV y online?

La cobertura del encuentro estará disponible a través de distintas señales según el país, con opciones tanto en televisión como en plataformas de streaming para seguir el partido en vivo.

  • España: Movistar+
  • Perú y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: ESPN México en televisión y Disney+ Premium en streaming
  • Estados Unidos: YouTube TV

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Zawraa?

El duelo entre Al Nassr y Al Zawraa por la fase de grupos de la AFC Champions League está programado para hoy, miércoles 24 de diciembre. El encuentro se disputará a las 11:00 horas de Perú y a las 17:00 horas de España, un horario habitual para los partidos que se juegan en Medio Oriente y que cuentan con seguimiento a nivel internacional.

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Al Nassr y Al Zawraa!

Ambos equipos tienen altas posibilidades de clasificar a la siguiente etapa de la AFC Champions Lea.

