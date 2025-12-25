En Ecuador aseguran que Octavio Rivero tiene todo acordado para ser refuerzo de Universitario: “Confirmado”

Cuando quedan pocos días para que finalice el año 2025, en Universitario de Deportes no creen en las vacaciones y siguen trabajando firmemente en los fichajes de cara a la siguiente temporada. Si bien el nombre de Octavio Rivero estaba en carpeta y existían diversos rumores sobre su llegada o no al equipo, hoy en Ecuador han confirmado que el acuerdo estaría cerrado.

El delantero uruguayo-español, quien por cierto disputó la temporada 2025 en Barcelona SC de Ecuador, estaba siendo seguido desde hace un buen rato por la directiva de Universitario de Deportes. Con 33 años y un buen presente, Octavio Rivero sería el gran elegido para acompañar a Álex Valera en la ofensiva del equipo y así dar un importante salto de calidad que tanto desea el hincha.

“El delantero Octavio Rivero fue confirmado como nuevo jugador de Universitario de Deportes para la temporada 2026. Rivero, con experiencia en varios clubes de Sudamérica y destacado por su físico y olfato goleador, llega con el objetivo de reforzar la ofensiva del equipo crema y ser protagonista en el torneo peruano”; revelaron en el portal deportivo ‘Radio Rumba‘ de Ecuador.

¿Por qué Javier Rabanal descartó el fichaje de Octavio Rivero cuando fue presentado en Universitario?

Cuando Javier Rabanal fue presentado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes, una de las consultas de la prensa deportiva local tenía que ver con los refuerzos que iban a llegar a la plantilla pensando en la temporada 2026. Claramente, el nombre de Octavio Rivero fue puesto en la mesa y el estratega español no entró en detalles y prácticamente descartó una negociación.

“Lo que se publica, no todo es cierto. Se habla mucho de jugadores ecuatorianos que he pedido y ya te digo yo que hay pocos nombres ciertos ahí. Un ejemplo, hablé unos minutos con Octavio Rivero, me enfrenté siete veces con él en 2 años, así que me paré a saludarlo, pero hubieron un montón de especulaciones respecto a él y simplemente estábamos saludándonos”; aseguró el DT de la ‘U’.

Los números de Octavio Rivero con Barcelona SC durante la temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Barcelona SC de Ecuador durante la temporada 2025, Octavio Rivero completó un total de 38 partidos disputados entre LigaPro A, Copa Ecuador y Copa Libertadores. Anotó 14 goles, no registró asistencias y sumó 2.842 minutos de competencia, con lo cual podemos entender que llegaría con ritmo a Universitario de Deportes y a sus 33 años sería capaz de aportar en gran medida con los objetivos de los cremas pensando en el 2026.

