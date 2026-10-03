Azerbaiyán vs. Lituania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Azerbaiyán y Lituania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

A once días de haberse visto las caras y repartir puntos, Azerbaiyán y Lituania se cruzan otra vez el domingo 4 de octubre, esta vez con la localía invertida y la tabla de la Liga de Naciones de por medio.

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Es la tercera jornada del grupo y ninguno de los dos quiere quedar descolgado tan pronto. Un triunfo acomoda posiciones antes de que la fase se complique.

Horario del partido

Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Azerbaiyán llega con apenas dos puntos en dos partidos, producto de dos empates. El más reciente fue sin goles ante Liechtenstein, un resultado que dejó sensación de oportunidad perdida más que de solidez. Antes de eso había igualado con el propio Lituania, así que el equipo todavía busca su primer triunfo en esta edición del torneo.

Lituania llega en mejor momento anímico. Después de ganarle a Liechtenstein por 2-0, sumó otro punto frente a Azerbaiyán y hoy tiene cuatro unidades, el doble que su rival de turno. La diferencia de posiciones en la clasificación general también lo respalda como el equipo que llega con más confianza a este nuevo cruce.

El historial entre Azerbaiyán y Lituania

El historial entre ambos es parejo: de cuatro enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo dos empates, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado. El antecedente más fresco es justamente el empate 1-1 de hace unos días, que mantuvo intacta esa paridad. Antes de eso, los únicos antecedentes databan de 2019, 2008 y 1998, así que el cruce reciente le devolvió actualidad a una rivalidad que no se veía seguido.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Lituania vs. Azerbaiyán 1-1 UEFA Nations League 25/03/2019 Azerbaiyán vs. Lituania 0-0 Friendlies 26/03/2008 Lituania vs. Azerbaiyán 1-0 Friendlies 25/06/1998 Azerbaiyán vs. Lituania 2-1 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

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En síntesis