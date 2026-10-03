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Liga de Naciones

Azerbaiyán vs. Lituania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Azerbaiyán y Lituania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Azerbaijan vs. Lithuania, Liga de Naciones
Azerbaijan vs. Lithuania, Liga de Naciones

A once días de haberse visto las caras y repartir puntos, Azerbaiyán y Lituania se cruzan otra vez el domingo 4 de octubre, esta vez con la localía invertida y la tabla de la Liga de Naciones de por medio.

Es la tercera jornada del grupo y ninguno de los dos quiere quedar descolgado tan pronto. Un triunfo acomoda posiciones antes de que la fase se complique.

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Horario del partido

  • Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Azerbaiyán llega con apenas dos puntos en dos partidos, producto de dos empates. El más reciente fue sin goles ante Liechtenstein, un resultado que dejó sensación de oportunidad perdida más que de solidez. Antes de eso había igualado con el propio Lituania, así que el equipo todavía busca su primer triunfo en esta edición del torneo.

Lituania llega en mejor momento anímico. Después de ganarle a Liechtenstein por 2-0, sumó otro punto frente a Azerbaiyán y hoy tiene cuatro unidades, el doble que su rival de turno. La diferencia de posiciones en la clasificación general también lo respalda como el equipo que llega con más confianza a este nuevo cruce.

El historial entre Azerbaiyán y Lituania

El historial entre ambos es parejo: de cuatro enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo dos empates, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado. El antecedente más fresco es justamente el empate 1-1 de hace unos días, que mantuvo intacta esa paridad. Antes de eso, los únicos antecedentes databan de 2019, 2008 y 1998, así que el cruce reciente le devolvió actualidad a una rivalidad que no se veía seguido.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Lituania vs. Azerbaiyán1-1UEFA Nations League
25/03/2019Azerbaiyán vs. Lituania0-0Friendlies
26/03/2008Lituania vs. Azerbaiyán1-0Friendlies
25/06/1998Azerbaiyán vs. Lituania2-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

En síntesis

  • Azerbaiyán y Lituania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Azerbaiyán suma 2 puntos en el torneo.
  • Lituania suma 4 puntos en el torneo.
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