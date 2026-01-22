Boca Juniors enamorado de Kevin Serna por lo que mostró con la camiseta de Alianza Lima: “Me pasaron…”

El radar de Boca Juniors se activó con fuerza en el mercado de pases y el nombre de Kevin Serna aparece como la gran obsesión para reforzar el ataque xeneize. La posibilidad de que el colombiano llegue a la Ribera tomó una relevancia total tras las revelaciones de un referente histórico como Mauricio Serna.

Chicho Serna recordó su paso en Alianza Lima

El popular “Chicho” confesó en ESPN Argentina que el seguimiento al jugador no es algo nuevo, sino que viene de su paso por Perú. “Me pasaron material de él cuando fue a Alianza Lima, me lo referenciaron, tiene habilidad, es rápido, veloz”, detalló el ídolo colombiano sobre su compatriota.

Para el ex volante central, la versatilidad de Serna es su mayor virtud, ya que puede ocupar cualquier puesto en el frente ofensivo. Incluso, destacó su capacidad para jugar como un delantero central con mayor movilidad, diferenciándose del estilo de Cavani o Merentiel.

La jerarquía del actual futbolista de Fluminense parece encajar justo con lo que busca la dirigencia para el 2026. Al haber defendido los colores de un gigante como Alianza Lima y tener roce en selección mayor, el extremo ya conoce lo que significa la presión constante.

Kevin Serna debe ser vendido por el Fluminense. (Foto: X).

En términos tácticos, Mauricio Serna fue tajante sobre las carencias que hoy tiene el plantel de sus amores. Aseguró que la posición que más sufre es la de volante por derecha, un hueco que Kevin Serna podría llenar con su despliegue y potencia física.

Como hincha a la distancia, el “Chicho” dejó en claro que su deseo es ver al atacante en la Bombonera para dar el salto de calidad necesario. “A un club que quiero tanto, es imposible no estar al tanto de lo que le hace falta para ganar”, finalizó la leyenda xeneize.

¿Qué tan bien le fue a Kevin Serna en Perú?

Kevin Serna destacó en la Copa Libertadores 2024, siendo fundamental al marcar goles cruciales, como el anotado a Fluminense, lo que generó un fuerte interés internacional. Boca Juniors, sin embargo, deberá tener en cuenta la limitación de cupos para extranjeros, un aspecto que el Consejo de Fútbol siempre evalúa al buscar talentos fuera del país.

¿Cómo puede jugar Kevin Serna en Boca Juniors?

A pesar de que en Alianza Lima se destacó como extremo, en el fútbol brasileño ha demostrado una gran versatilidad al adaptarse a roles como carrilero o segundo delantero. Dado que la opinión de Mauricio Serna es muy influyente en el círculo cercano a Juan Román Riquelme, los rumores sobre una oferta formal inminente están cobrando fuerza.

Kevin Serna podría jugar en Boca Juniors. (Foto: X).

