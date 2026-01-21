Tras la Noche Blanquiazul, ¿Alianza Lima e Inter Miami se pueden enfrentar por Copa Libertadores?

Inter Miami será gran protagonista de la Noche Blanquiazul este sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva. Es el gran invitado de honor para el amistoso en donde Alianza Lima presentará a sus nuevas figuras. Tal como ocurrió en 2025, el elenco de Lionel Messi y compañía vuelve a tierras peruanas donde enfrenta a otro grande de Lima, tal como hizo con Universitario en la Noche Crema.

El interés de Inter Miami de jugar en Sudamérica no sólo apunta a las ganancias económicas que implica el partido ante Alianza Lima. También en lo deportivo es una buena medida. En este sentido, hay un deseo de parte de la institución estadounidense de acercarse al fútbol sudamericano.

Así lo manifestó públicamente Jorge Mas, uno de los propietarios de Inter Miami. En charla con diferentes medios, confesó que le gustaría que su club pueda disputar la Copa Libertadores donde quiere enfrentar a los gigantes de Sudamérica.

“Me encantaría ver que el Mundial de Clubes se pueda repetir para nosotros podernos medir con los mejores clubes del mundo. Obviamente una competición como la Libertadores, me encantaría ver si algún día el Inter Miami puede participar para competir con los gigantes de Sudamérica, una competencia que Leo no ha jugado. Esas son las aspiraciones nuestras”, comentó.

En Inter Miami quieren jugar la Copa Libertadores

Así como manifestó su deseo, Mas también reveló que ha tenido algunas charlas con directivos de Conmebol para ver la posibilidad que Inter Miami dispute la Copa Libertadores. Evidentemente, el deseo ya se convirtió en averiguaciones.

“He tenido conversaciones con Conmebol si es posible la participación de Copa Libertadores. Hay precedentes porque clubes mexicanos han jugado la Copa Libertadores. Yo sí quisiera jugar la Libertadores, lo digo públicamente“, aseveró.

Los equipos mexicanos han tenido su historia en torneos Conmebol, sean con títulos como el caso de Pachuca en la Copa Sudamericana 2006 o subcampeonatos como Cruz Azul en 2001, Chivas de Guadalajara en 2010 o Tigres en 2015.

¿Puede Inter Miami jugar la Copa Libertadores?

Más allá del deseo de Jorge Mas, resulta muy difícil que Inter Miami pueda jugar la Copa Libertadores en el corto plazo. Hay una serie de obstáculos que debe pasar antes de poder integrarse a la competencia de Conmebol.

El motivo más importante apunta a que Inter Miami integra la Concacaf, la Confederación que une a clubes de Centroamérica, Caribe y Norteamérica. Por lo tanto, sólo puede jugar competencias organizadas por este organismo, como el caso de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En este sentido, Concacaf tiene la última palabra para que cualquiera de sus equipos dispute la Copa Libertadores. Según informó el periodista José Armando Rodríguez, el organismo “no ha dado el visto bueno” para que las ‘Garzas’ disputen la competencia de Conmebol.

Inter Miami tiene muy difícil su participación en Copa Libertadores (X @Jarm21).

En su información, el mencionado comunicador también deslizó que lo más cercano que se puede pensar en una unión entre Conmebol y Concacaf es la chance de un duelo entre campeones y subcampeones de la Copa Libertadores y la Concachampions.

