Así reaccionó Real Madrid luego del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

La noticia de la muerte de Jorge Messi viene acaparando todos los medios a nivel mundial y Real Madrid no es ajeno al acontecimiento. Aprovecharon para dejar un sentido mensaje que a continuación podrás conocer a detalle.

Hace algunas se hizo oficial la noticia del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Luego de algunas informaciones del pasado reciente que indicaban una enfermedad complicada por la que venía atravesando y que incluso tuvo en el ’10’ argentino una reacción muy emotiva durante el Mundial 2026, hoy se confirmó la partida y desde Real Madrid tuvieron la gran idea de expresarse.

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#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

Al margen de la rivalidad deportiva que existió en el pasado con el FC Barcelona y que claramente en esta clase de momento todo ello pasa a un segundo plano porque lo humano es lo realmente trascendental, Real Madrid utilizó sus diversos canales digitales para enviar un sentido mensaje de condolencias hacia toda la familia de Lionel Messi y que ahora se convirtió en tendencia internacional.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz“; publicó Real Madrid y con lo cual empezó a rebotar en distintos medios mundiales por la importancia del momento familiar.

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Fuente: Real Madrid.

La relevancia de Jorge Messi en la carrera de Lionel Messi

Lionel Messi se encuentra en la última etapa de su exitosa trayectoria deportiva y la familia siempre fue un pilar fundamental dentro de las decisiones que tomó. Uno de los máximos protagonistas fue su padre Jorge Messi, quien desde los primeros pasos de su hijo lo guio en el desarrollo profesional y luego fue clave en las diversas decisiones que lo formaron como un tremendo crack hasta hoy.

Además, desde siempre fue quien lo acompañó en la travesía de llegar a la ciudad de Barcelona para encontrar un mejor futuro y a la vez siendo un confidente determinante para convertirse en el ejemplo que representa. En el aspecto familiar, Jorge Messi fue reconocido como un hombre trabajador y que lo dejó todo por sus seres queridos, esos mismos que ahora lamentan su partida de este mundo con 68 años tras batallar con una desconocida enfermedad.

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Fuente: Fabrizio Romano.

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