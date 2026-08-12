Lionel Messi se despidió de su padre Jorge: en un comunicado bastante sentido

En un comunicado final, Lionel Messi publicó sus últimas palabras hacia su padre. Don Jorge esta semana partió, y su hijo lo siente bastante.

El capitán de la Selección Argentina compartió en sus redes sociales una emotiva y profunda carta dedicada a su padre, Jorge Messi, tras su reciente fallecimiento. A través de una publicación realizada desde su cuenta oficial de Instagram, el astro del fútbol mundial desnudó sus sentimientos más íntimos y repasó los difíciles momentos vividos en los últimos meses.

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El doloroso último adiós para Jorge Messi

En el inicio del mensaje, la estrella rosarina reflejó el impacto emocional y la dificultad para asimilar la partida de quien fuera su guía, representante y sostén incondicional desde sus comienzos.

Lionel Messi emitió un comunicado por su padre Jorge. (Foto: Instagram).

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”. Lionel Messi, en su cuenta de Instagram.

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El drama familiar detrás del Mundial 2026

El capitán reveló detalles inéditos sobre cómo el delicado estado de salud de su padre marcó su participación en el torneo. Detalló las conversaciones previas y la ilusión que mantenían como familia de volver a compartir una cita mundialista.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”. Lionel Messi, en su cuenta de Instagram.

El desgaste físico y la angustia de Lionel Messi

El texto expone la angustia que vivió durante la competencia ante la ausencia de la comunicación habitual que mantenía con Jorge tras cada partido. La distancia y el silencio confirmaron la gravedad del cuadro médico en Argentina.

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“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”. Lionel Messi, en su cuenta de Instagram.

Lionel Messi se despide de su padre en un comunicado. (Foto: Instagram).

El reencuentro y las palabras pendientes

A su vez, Leo Messi relató el duro reencuentro tras el certamen y el desconcierto de su padre debido al avance de su enfermedad. Pese al desenlace deportivo y personal, destacó el valor de haber competido impulsado por el consejo paterno.

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“Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”. Lionel Messi, en su cuenta de Instagram.

Un vínculo cotidiano e inquebrantable

Para cerrar la dedicatoria, el atacante del Inter Miami aclaró el motivo de hacer públicas estas palabras. Reafirmó la complicidad, el contacto diario y el amor inquebrantable que siempre mantuvo con su padre.

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“Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”. Lionel Messi, en su cuenta de Instagram.

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