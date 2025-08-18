Es tendencia:
Delantero criticado en Universitario jugará junto a ex Sporting Cristal en llamativo equipo de Europa

El atacante argentino suma un nuevo destino en su carrera y coincidirá con un exjugador del cuadro 'rimense'. Conoce de quiénes se trata.

Por Nicole Cueva

Diego Dorregaray durante su paso en Universitario.
© Composición Bolavip PerúDiego Dorregaray durante su paso en Universitario.

Diego Dorregaray, delantero argentino que tuvo un paso bastante irregular por Universitario de Deportes, vuelve a estar en el radar del fútbol internacional.

El atacante fue anunciado como nuevo fichaje del Farense de Portugal, club de la Segunda División lusa, donde compartirá equipo con otro conocido de la Liga 1: el defensor Franco Romero, con pasado reciente en Sporting Cristal.

A sus 33 años, Dorregaray firmó contrato por una temporada con la posibilidad de extender su vínculo un año más, en una apuesta del club portugués por reforzar su ataque y dejar atrás un inicio de temporada complicado.

¿Qué dijo Diego Dorregaray tras su llegada?

El delantero se mostró ilusionado con el nuevo reto: “Estoy muy feliz de llegar a Faro y vestir la camiseta del SC Farense. Este es un paso muy importante en mi carrera y todos trabajaremos juntos para lograr el objetivo de volver a Primera”, comentó tras su llegada.

Dorregaray, que viene de anotar nueve goles en 36 partidos con Apollon Limassol de Chipre, suma así un nuevo capítulo a su carrera, que ya lo ha llevado por Argentina, Ecuador, Egipto, Perú y ahora Portugal.

Diego Dorregaray

Diego Dorregaray durante su etapa en Universitario.

De la Liga 1 a Portugal: dos caminos que se cruzan

Ambos futbolistas conocen bien el fútbol peruano. Dorregaray, aunque celebró el título del Torneo Apertura 2024 con Universitario, no logró consolidarse como el referente de área que se esperaba y fue blanco de críticas por su irregular rendimiento. Por su parte, Franco Romero tampocodejó una imagen sólida en la zaga de Sporting Cristal, motivo por el cual, no renovó su vínculo con el club ‘celeste’.

Ahora, los dos compartirán vestuario en Farense, un equipo que busca recomponer el camino tras un mal arranque en la liga, con dos derrotas consecutivas y sin puntos en las primeras fechas. La experiencia de ambos en distintos mercados podría ser clave para levantar al equipo portugués.

La polémica frase con la que Paulo Autuori cerró el Torneo Apertura 2025 con Sporting Cristal: “Prefiero a jóvenes que…”

nicole cueva
Nicole Cueva
