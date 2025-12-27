¡Gol de Cristiano Ronaldo! Al Nassr vs. Al Okhdood (1-0) EN VIVO Y GRATIS por la Saudi Pro League vía Pelota Libre, Pirlo TV y Tarjeta Roja

09:25hs PRESENCIA SUDAMERICANA EN AL OKHDOOD

Paulo Sérgio decidió incluir en su alineación titular a los tres sudamericanos que tiene Al Okhdood en su plantel profesional. El brasileño Petros, de 36 años, supo vestir la camiseta de Al Nassr entre 2018 y 2021 donde jugó 104 partidos, marcó 16 goles y dio 11 asistencias. Antes, había destacado en clubes como Sao Paulo, Corinthians y el Real Betis de Brasil; mientras que en Arabia Saudita ya ha jugado en Al Fateh y NEOM SC.

Luego, aparece el colombiano Juan Sebastián Pedroza, ex Independiente Santa Fe, quien empieza a ser una cara conocida en Arabia Saudita, ya que está en Al Okhdood desde mitad de 2023. Luego de terminar su ciclo en el club colombiano, se quedó en esta institución de Najran, al sur de Arabia. Antes, supo jugar en Al Batin.

Y, por último, la cara menos conocida es la del argentino Mateo Borrell, quien disputará su tercer partido con la camiseta de Al Okhdood. Tiene sólo 19 años y su pase pertenece a Al Ittihad, uno de los clubes más importantes de Arabia Saudita. Es producto de las divisiones juveniles de Banfield en su país.