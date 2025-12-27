Es tendencia:
¡Gol de Cristiano Ronaldo! Al Nassr vs. Al Okhdood (1-0) EN VIVO Y GRATIS por la Saudi Pro League vía Pelota Libre, Pirlo TV y Tarjeta Roja

Cristiano Ronaldo y Al Nassr vuelven a jugar en la Saudi Pro League tras el parón. Igualan ante Al Okhdood en el Al Awwal Park de Riad.

31' PT: ¡GOL DE AL NASSR!

Apareció Cristiano Ronaldo para marcar tras un tiro de esquina. Gana Al Nassr por 1-0 como local.

30' PT: ¡FALLÓ WESLEY!

Buena jugada de Wesley en combinación con Ángelo. El último control del brasileño se le fue largo y su definición fue al cuerpo de Samuel Portugal.

28' PT: NUEVO CABEZAZO DE CR7

Cristiano Ronaldo tuvo otro cabezazo en el área. El balón fue al medio, pero ni Al Amri ni Al Ghanam pudieron empujarlo a gol.

25' PT: AL NASSR NO PUEDE ROMPER LA DEFENSA RIVAL

Si bien tiene el balón y con dominio de campo, Al Nassr no logra romper la férrea defensa de Al Okhdood.

17' PT: ¡TIRO LIBRE DE CRISTIANO RONALDO!

Desde la izquierda, Cristiano Ronaldo tuvo su chance de tiro libre. Buena respuesta del arquero Samuel Portugal.

14' PT: LO TUVIERON AMBOS EQUIPOS

Tras un robo en campo propio, Joao Félix tuvo el remate de frente, pero el propio Cristiano Ronaldo lo molestó y le hizo perder el balón. En el contraataque, Nawaf Al Aqidi le sacó el gol a Khaled Narey en un mano a mano.

11' PT: REMATE DE AL AMRI

Abdulelah Al Amri pateó de media distancia. El balón no se fue lejos del palo izquierdo de Samuel.

8' PT: ¡SE LO PERDIÓ CRISTIANO RONALDO!

Cristiano Ronaldo desperdició un cabezazo en el área chica. No había offside. El balón se fue afuera.

7' PT: ¡LO TUVO COMAN!

No pudo Cristiano Ronaldo tras un centro bajo, pero sí apareció Kingsley Coman. Dentro del área, el francés definió fuerte, pero el arquero Samuel le tapó el remate.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Al Nassr vs. Al Okhdood por la fecha 10 de la Saudi Pro League 2025-26.

YA ESTÁN LOS EQUIPOS EN EL CAMPO

Al Nassr y Al Okhdood ya están en el campo de juego para el partido.

ÁRBITROS PARA AL NASSR VS. AL OKHDOOD

ÁRBITRO: Faisal Al Balawi

ASISTENTE 1: Faisal Al Qahtani

ASISTENTE 2: Ibrahim Al Dakhil

ÁRBITRO VAR: Sami Al Jaris

ASISTENTE VAR: Hassan Al Salam

CALENTAMIENTO DE AL NASSR VS. AL OKHDOOD

Los equipos ya realizan los trabajos precompetitivos en el campo de juego del Al Awwal Park de Riad.

PREMIO PARA CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo recibió un premio en la previa al partido Al Nassr vs. Al Okhdood. Se trata del galardón al mejor gol de la semana. Aquí el momento en que lo recibió:

AL NASSR VS. AL OKHDOOD SE PUEDE VER EN YOUTUBE

La Saudi Pro League dio a conocer que el partido Al Nassr vs. Al Okhdood se puede ver gratis por su canal de YouTube, pero para ciertos países de Europa, como el Reino Unido, pero también en Canadá y Nueva Zelanda.

PRESENCIA SUDAMERICANA EN AL OKHDOOD

Paulo Sérgio decidió incluir en su alineación titular a los tres sudamericanos que tiene Al Okhdood en su plantel profesional. El brasileño Petros, de 36 años, supo vestir la camiseta de Al Nassr entre 2018 y 2021 donde jugó 104 partidos, marcó 16 goles y dio 11 asistencias. Antes, había destacado en clubes como Sao Paulo, Corinthians y el Real Betis de Brasil; mientras que en Arabia Saudita ya ha jugado en Al Fateh y NEOM SC.

Luego, aparece el colombiano Juan Sebastián Pedroza, ex Independiente Santa Fe, quien empieza a ser una cara conocida en Arabia Saudita, ya que está en Al Okhdood desde mitad de 2023. Luego de terminar su ciclo en el club colombiano, se quedó en esta institución de Najran, al sur de Arabia. Antes, supo jugar en Al Batin.

Y, por último, la cara menos conocida es la del argentino Mateo Borrell, quien disputará su tercer partido con la camiseta de Al Okhdood. Tiene sólo 19 años y su pase pertenece a Al Ittihad, uno de los clubes más importantes de Arabia Saudita. Es producto de las divisiones juveniles de Banfield en su país.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE AL OKHDOOD

Paulo Sérgio pone lo mejor a disposición para este duelo ante Al Nassr. Tiene algunas ausencias importantes como Christian Bassogog, comprometido con Camerún para la Copa Africana de Naciones.

Así, el once titular de Al Okhdood tiene a Samuel Portugal; Ghassan Hawsawi, Gökhan Gul, Saeed Al Rubaie; Ali Al Salem, Ibrahim Ashi, Mateo Borrell, Petros, Juan Sebastián Pedroza; Khaled Narey y Burak Ince.

¿CÓMO LE FUE A CRISTIANO RONALDO ENFRENTANDO A AL OKHDOOD?

En unos minutos, Cristiano Ronaldo jugará su cuarto partido ante Al Okhdood. Desde su llegada en 2023, Al Nassr enfrentó cuatro veces a este rival, pero el portugués sólo jugó tres partidos. Aún así, le alcanzó para marcarle cuatro goles: un doblete como local y uno como visitante en la temporada 2023-24 y un gol más en el 3-1 como local en la temporada pasada. No jugó el duelo como visitante en la 2024-25 debido a una molestia muscular.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE AL NASSR

Jorge Jesús no ofrece mayores novedades en el once titular de Al Nassr más que la presencia de Nawaf Al Aqidi cuando parecía que Bento tendría su chance. Cristiano Ronaldo es el centrodelantero titular. Sadio Mané (Copa Africana de Naciones) y Mohamed Simakan (recuperación de lesión) son bajas.

Así, la alineación titular de Al Nassr tiene a Nawaf Al Aqidi; Sultan Al Ghanam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Marcelo Brozovic, Ángelo; Wesley, Joao Félix, Kingsley Coman; y Cristiano Ronaldo.

¿DÓNDE VER EN VIVO AL NASSR VS. AL OKHDOOD?

Este encuentro no tiene transmisión para Sudamérica, salvo en Brasil que se puede ver por BandSports, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+ y Vivo Play. En tanto, en México va por FOX One y en los Estados Unidos por FOX One, FOX Sports 2, foxsports.com, FOX Sports App y fuboTV.

ASÍ FUE LA LLEGADA DE CRISTIANO RONALDO A AL AWWAL PARK

Cristiano Ronaldo y el plantel de Al Nassr ya están en el Al Awwal Park para el partido ante Al Okhdood.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA SAUDI PRO LEAGUE 2025-26

Hasta el inicio de los partidos del sábado 27 de diciembre, Al Hilal, que ganó 3-2 a Al Khaleej el viernes, quedó a un punto de Al Nassr. El equipo de CR7 quiere volver a sacarle cuatro puntos de ventaja como líder.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF
1 Al Nassr 27 9 9 0 0 +25
2 Al Hilal 26 10 8 2 0 +16
3 Al Taawoun 25 10 8 1 1 +13
4 Al Ahli 19 10 5 4 1 +5
5 Al Qadsiah 17 9 5 2 2 +7
6 NEOM 17 10 5 2 3 0
7 Al Ettifaq 15 10 4 3 3 -3
8 Al Khaleej 14 10 4 2 4 +6
9 Al Ittihad 14 9 4 2 3 +2
10 Al Fayha 12 10 3 3 4 -2
11 Al Hazem 10 10 2 4 4 -6
12 Al Kholood 9 10 3 0 7 -6
13 Al Shabab 8 9 1 5 3 -4
14 Al Fateh 8 10 2 2 6 -10
15 Al Riyadh 8 10 2 2 6 -11
16 Al Okhdood 5 9 1 2 6 -9
17 Damac 5 9 0 5 4 -9
18 Al Najma 1 10 0 1 9 -14

AL NASSR LLEGA TRAS UNA BUENA GOLEADA DÍAS ATRÁS

El regreso de Al Nassr a la actividad fue a lo grande. Cerró su participación en la fase de grupos de la AFC Champions League Two con una goleada 5-1 ante Al Zawraa SC de Irak. Cristiano Ronaldo no marcó goles, pero sí dio una asistencia. Ahora, vuelve a la acción en la Saudi Pro League, su máximo objetivo de la temporada.

CR7 Y AL NASSR, LISTOS PARA LA SAUDI PRO LEAGUE

Tras el parón en Arabia Saudita por la Copa Árabe de la FIFA durante gran parte de diciembre, la Saudi Pro League 2025-26 vuelve a la actividad con la fecha 10. Al Nassr, líder absoluto con puntaje ideal, recibe a Al Okhdood, uno de los equipos del fondo de la tabla de posiciones.

Cristiano Ronaldo busca acercarse a los 1000 goles, así como también quiere ser el máximo goleador del torneo. Actualmente, tiene 10 tantos en el certamen y está a dos de su compañero de equipo, Joao Félix.

Por Hugo Avalos

Cristiano Ronaldo, figura de Al Nassr.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo, figura de Al Nassr.

Cristiano Ronaldo vuelve a la actividad de la Saudi Pro League 2025-26. Al Nassr, líder del torneo, iguala (0-0) ante Al Okhdood en el Al Awwal Park de Riad. Tras el parón en el fútbol de Arabia Saudita por la Copa Árabe de la FIFA, el portugués y su equipo quieren volver a sacar distancia de sus perseguidores en el primer lugar.

Al Nassr llega a este partido con puntaje ideal: 27 sobre 27 puntos debido a sus 9 triunfos en igual cantidad de partidos. Ahora, por la fecha 10 de la Saudi Pro League, recibe a Al Okhdood, que marcha en el decimosexto lugar con sólo 5 unidades.

Cristiano Ronaldo, a su vez, quiere seguir con su racha goleadora y acercarse a los 1000 goles. Tiene 955 tantos, por lo que está a 45 de la cifra récord. Ante Al Okhdood tiene una buena oportunidad de seguir aproximándose.

hugo avalos
Hugo Avalos
