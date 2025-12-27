¡Gol de Cristiano Ronaldo! Al Nassr vs. Al Okhdood (1-0) EN VIVO Y GRATIS por la Saudi Pro League vía Pelota Libre, Pirlo TV y Tarjeta Roja

Cristiano Ronaldo vuelve a la actividad de la Saudi Pro League 2025-26. Al Nassr, líder del torneo, iguala (0-0) ante Al Okhdood en el Al Awwal Park de Riad. Tras el parón en el fútbol de Arabia Saudita por la Copa Árabe de la FIFA, el portugués y su equipo quieren volver a sacar distancia de sus perseguidores en el primer lugar.
Al Nassr llega a este partido con puntaje ideal: 27 sobre 27 puntos debido a sus 9 triunfos en igual cantidad de partidos. Ahora, por la fecha 10 de la Saudi Pro League, recibe a Al Okhdood, que marcha en el decimosexto lugar con sólo 5 unidades.
Cristiano Ronaldo, a su vez, quiere seguir con su racha goleadora y acercarse a los 1000 goles. Tiene 955 tantos, por lo que está a 45 de la cifra récord. Ante Al Okhdood tiene una buena oportunidad de seguir aproximándose.