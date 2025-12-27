Es tendencia:
Arsenal 1-0 Brighton EN VIVO y GRATIS por la Premier League vía ESPN y Disney+: gol de Odegaard

Ambos equipos tienen objetivos diferentes, sin embargo, necesitan los tres puntos para poder conseguirlos.

Por Nicole Cueva

Arsenal vs. Brighton se enfrentan por la fecha 18 de la Premier League.
© Composición Bolavip PerúArsenal vs. Brighton se enfrentan por la fecha 18 de la Premier League.

Hoy, sábado 27 de diciembre, continúa la actividad en la Premier League 2025/2026 con el intenso duelo entre Arsenal y Brighton en las instalaciones del Emirates Stadium.

Por su parte, los ‘Gunners’ son conscientes de que no pueden relajarse y que sumar una victoria será fundamental para poder seguir sólidos en lo más alto de la tabla de la liga inglesa.

En tanto, las ‘Gaviotas’ atraviesan una racha sin resultados favorables, aunque arriban con la intención de dar la sorpresa y sumar un triunfo que les permita acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales.

19' Arsenal empieza a generar más peligro

La energía que solicitaba Arteta se refleja en el campo: excelente presión y un gol impresionante de Odegaard.

15' ¡GOOOL DEL ARSENAL!

Saka asiste a Odegaard en la frontal del área y el noruego define con un remate potente y rasante, imposible para el arquero, para abrir el marcador en el Emirates.

11' Ambos equipos buscan imponer su juego

En los primeros 10 minutos, la posesión ha sido bastante equilibrada y Arteta solicita tranquilidad a sus dirigidos.

4' ¡UFF! Estuvo cerca el Arsenal

Saka se adueña de la banda derecha y saca un potente disparo con la izquierda. El portero rival estaba bien posicionado.

2' ¡Primera llegada del Arsenal!

Viktor Gyökeres saca un fuerte remate con la derecha desde fuera del área.

¡Inició el partido!

Ya se juega el Arsenal vs. Brighton en el Emirates Stadium.

Ambos equipos ya están en el campo de juego

Arsenal y Brighton esperan a que inicie el partido.

¡Cambio de último minuto en Arsenal!

Ingresa Lewis-Skelly en reemplazo de Calafiori.

¡Alineaciones confirmadas!

  • Arsenal: Raya, Saliba, Hincapie, Calafiori, Zubimendi, Rice, Merino, Odegaard, Saka, Trossard, Gyokeres
  • Brighton: Verbruggen, van Hecke, Coppola, Dunk, De Cuyper, Ayari, Hinshelwood, Gomez, Gruda, Kadioglu, Rutter

Arsenal ya realiza el calentamiento previo

El plantel del Arsenal arribó al Emirates Stadium

Último enfrentamiento entre ambos equipos

El antecedente más reciente entre ambos se dio el 29 de octubre de 2025, cuando Arsenal se impuso por 2-0 a Brighton en la cuarta ronda de la Carabao Cup. Sin embargo, el cruce más reciente por la Premier League terminó igualado 1-1 el pasado 4 de enero de 2025.

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres y Trossard.
  • Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood; Minteh, Grudo, Gómez y Rutter.

¿Dónde ver Arsenal vs. Brighton?

El encuentro entre Arsenal y Brighton se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO a través de las pantallas de ESPN para toda Sudamérica. Además, se podrá seguir de manera ONLINE mediante streaming en la plataforma Disney+.

¿A qué hora juega Arsenal vs. Brighton?

A continuación, te presentamos los horarios confirmados en distintos países para seguir el partido entre Arsenal y Brighton por la fecha 18 de la Premier League:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 10:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 11:00 horas
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 12:00 horas
  • México y Centroamérica: 09:00 horas
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 11:00 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Arsenal y Brighton por la Premier League!

Arsenal recibe a Brighton en el Emirates Stadium por la fecha 18 de la Premier League. Sigue el minuto a minuto con nosotros.

