Arsenal 1-0 Brighton EN VIVO y GRATIS por la Premier League vía ESPN y Disney+: gol de Odegaard

Hoy, sábado 27 de diciembre, continúa la actividad en la Premier League 2025/2026 con el intenso duelo entre Arsenal y Brighton en las instalaciones del Emirates Stadium.

Por su parte, los ‘Gunners’ son conscientes de que no pueden relajarse y que sumar una victoria será fundamental para poder seguir sólidos en lo más alto de la tabla de la liga inglesa.

En tanto, las ‘Gaviotas’ atraviesan una racha sin resultados favorables, aunque arriban con la intención de dar la sorpresa y sumar un triunfo que les permita acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales.