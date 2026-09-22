Alianza Lima venía negociando con su figura principal: pero todo cambió de un momento a otro

Alianza Lima estaba trabajando, el futuro de una de sus figuras principales. Pero una decisión interna, cambió el destino de esta renovación.

Alianza Lima trabajaba intensamente en la planificación de su plantilla para la siguiente temporada. Entre sus prioridades estaba asegurar la continuidad de uno de los futbolistas con mejor rendimiento del año.

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El volante chileno Esteban Pavez se convirtió en una pieza clave dentro del esquema táctico de Pablo Guede. Desde su llegada, asumió un rol protagonista y mostró un alto nivel en cada compromiso disputado.

Esteban Pavez podría salir de Alianza Lima. (Foto: X).

Esteban Pavez no está seguro en Alianza Lima

Su capacidad para la recuperación del balón y su claro liderazgo dentro del terreno de juego marcaron la diferencia. Gracias a estas virtudes, el mediocampista no solo se ganó la confianza del técnico, sino también el aprecio de los hinchas victorianos.

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De acuerdo con la edición impresa del diario Líbero, la dirección deportiva del club blanquiazul venía sosteniendo negociaciones avanzadas con el jugador. El objetivo principal era extender su vínculo antes del término del campeonato.

El motivo que frenó las conversaciones de renovación

Sin embargo, un acontecimiento interno alteró por completo el curso de las tratativas. Tras el reciente cambio de administración en la institución, las conversaciones quedaron paralizadas hasta nuevo aviso.

Debido a esta decisión, el futuro de Esteban Pavez se encuentra actualmente en suspenso. El mediocampista permanece a la espera de novedades oficiales sobre su situación contractual con el equipo victoriano.

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La posibilidad de quedar como agente libre

La preocupación aumenta al considerar que su contrato actual finalizará al concluir la presente temporada. De no lograr un acuerdo en las próximas semanas, el volante chileno quedará con la carta de libertad en su poder.

A pesar de la pausa directiva, existe la opción de que las negociaciones se reanuden en el corto plazo. El papel fundamental que ha cumplido Pavez a lo largo del año podría ser determinante para que las partes acuerden su permanencia.

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