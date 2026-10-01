Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Armenia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Armenia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Chipre y Armenia se cruzan el viernes 2 de octubre en la tercera fecha de la Liga de Naciones, con ambos necesitados de sumar para no quedar relegados en la tabla de su grupo.

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No hay demasiado margen de error a esta altura del torneo y los tres puntos pesan para acomodarse en la zona alta de la clasificación.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Chipre llega golpeado anímicamente: igualó 0-0 como visitante ante Letonia y antes había caído 1-2 frente a Montenegro, también lejos de casa. Con apenas un punto en dos partidos, el equipo ocupa el puesto 36 entre 54 selecciones y necesita un triunfo para no quedar demasiado lejos de la pelea del grupo.

Armenia tuvo un cierre de fecha amargo: perdió 2-3 como local ante Montenegro en un partido que se le escapó sobre el final. Antes había goleado 2-0 también de local a Letonia, lo que le permitió sumar tres unidades y ubicarse en la posición 22. La visita a Chipre es la chance de recuperar el envión que tenía antes de ese tropiezo.

El historial entre Chipre y Armenia

El historial entre ambos es mínimo: apenas un antecedente registrado, en 2023, cuando Armenia y Chipre empataron 2-2. No hay una historia de rivalidad marcada ni una tendencia clara a favor de ninguno, así que este viernes prácticamente arrancan de cero en sus enfrentamientos directos.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 28/03/2023 Armenia vs. Chipre 2-2 2023

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis