Montenegro vs. Chipre en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Montenegro y Chipre se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro busca hacer valer su condición de favorito este viernes 25 de septiembre, cuando reciba a Chipre por la Liga de Naciones. El historial reciente entre ambos le da motivos para la confianza.

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Se trata de un duelo más dentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones, una competencia donde cada punto cuenta para definir el rumbo de la zona. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Montenegro tiene en este partido una nueva chance de afirmarse en la Liga de Naciones y de sacar ventaja jugando en su territorio. El equipo sabe que ante un rival directo como Chipre no alcanza con salir a la cancha, necesita también resultados que le permitan pelear arriba en la tabla del grupo.

Chipre, por su parte, llega con la obligación de competir de igual a igual si quiere meterse en la pelea. Históricamente le ha costado sacar algo positivo frente a Montenegro y esta nueva cita le da la oportunidad de cambiar esa tendencia.

El historial entre Montenegro y Chipre

Los antecedentes entre ambas selecciones son claramente favorables para Montenegro. De los cinco enfrentamientos disputados, se impuso en dos y empató en los otros tres, mientras que Chipre nunca pudo festejar en este cruce. La diferencia también se nota en los goles, con nueve convertidos por Montenegro contra apenas tres de Chipre.

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En el enfrentamiento más reciente, en noviembre de 2020, Montenegro goleó 4-0 en condición de local, y unos meses antes ya se había impuesto 2-0 como visitante. Los últimos dos duelos previos a esa racha habían terminado igualados.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/11/2020 Montenegro vs. Chipre 4-0 UEFA Nations League 05/09/2020 Chipre vs. Montenegro 0-2 UEFA Nations League 23/03/2018 Chipre vs. Montenegro 0-0 Friendlies 09/09/2009 Montenegro vs. Chipre 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2009 Chipre vs. Montenegro 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 08:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis