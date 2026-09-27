Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Letonia vs. Chipre en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Letonia y Chipre se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Latvia vs. Cyprus, Liga de Naciones
Latvia vs. Cyprus, Liga de Naciones

Después de arrancar con el pie izquierdo en la Liga de Naciones, Letonia y Chipre se cruzan el lunes 28 de septiembre con la necesidad de sumar sus primeros puntos.

Ninguno de los dos pudo puntuar en la primera fecha y esta segunda jornada ya empieza a marcar quién pelea arriba y quién se complica en la tabla de su grupo.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Letonia llega golpeada tras caer 0-2 como visitante ante Armenia, un resultado que la dejó sin unidades y en el fondo de la clasificación general con 49° puesto entre 54 selecciones. El equipo necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgado del grupo desde el arranque.

Chipre tampoco pudo festejar en su debut: perdió 1-2 de visitante frente a Montenegro y todavía no suma en el torneo. Con la 40° ubicación en el ranking general, el equipo llega con la obligación de mostrar una versión distinta a la que mostró en su primer compromiso.

El historial entre Letonia y Chipre

El historial entre ambas selecciones es mínimo: apenas se enfrentaron una vez, en marzo de 2024, y el resultado fue un empate 1-1. No hay antecedentes de victorias para ninguno de los dos, así que este partido también sirve para empezar a construir una historia entre ambos.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo
21/03/2024 Chipre vs. Letonia 1-1 2024

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
  • Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Letonia y Chipre se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Letonia suma 0 puntos en el torneo.
  • Chipre suma 0 puntos en el torneo.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones