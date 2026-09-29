¿Por qué no juega Paolo Guerrero en México vs. Perú HOY por el amistoso internacional?

Paolo Guerrero es uno de los nombres más representativos de la Selección Peruana. Sin embargo, no formó parte de la convocatoria de Mano Menezes.

Paolo Guerrero ha sido, durante todo este siglo, uno de los máximos referentes de la Selección Peruana. Sin embargo, su tiempo como internacional ya llegó a su fin desde hace varias convocatorias de ‘La Bicolor’. En la previa a cada partido del combinado blanquirrojo, el hincha del fútbol se pregunta por el ‘Depredador’.

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Perú juega este martes 29 de septiembre ante México en New Jersey. Para este partido, el entrenador Mano Menezes cuenta con varios futbolistas experimentados como Pedro Gallese, Yoshimar Yotún o Gianluca Lapadula. Sin embargo, el nombre del actual atacante de Alianza Lima de 42 años no está entre los convocados.

Paolo Guerrero, actual delantero de Alianza Lima (Liga 1 Te Apuesto).

¿Por qué no juega Paolo Guerrero en México vs. Perú?

Desde hace varias convocatorias que Paolo Guerrero no forma parte de la Selección Peruana. Es una decisión personal del propio delantero, quien ya le dijo adiós al combinado nacional de su país. De hecho, también está cerca de su retiro como profesional, apuntado para fines de 2026.

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Paolo Guerrero, junto a Gallese y Renato Tapia en el partido ante Ecuador por Eliminatorias (Getty Images).

En esta convocatoria para la fecha FIFA de septiembre-octubre, es decir, para el partido ante México, Mano Menezes convocó a los centrodelanteros Gianluca Lapadula (metió el único gol en el 4-1 ante Estados Unidos) y Álex Valera, actuales de Universitario de Deportes, y a Adrián Ugarriza, atacante del Hapoel Be’er Sheva de Israel.

Guerrero no juega un partido internacional con Perú desde el partido ante Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Ese día, 10 de junio de 2025, hubo empate sin goles entre ‘Blanquirrojos’ y ‘La Tricolor’.

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Cabe recordar que ‘Paolín’ actualmente juega para Alianza Lima en la Liga 1 Perú bajo las órdenes de Pablo Guede. En la Selección Peruana, disputó un total de 129 partidos donde convirtió 41 goles para ser su máximo anotador histórico.

La alineación de Perú ante México

Mano Menezes confirmó el siguiente once titular para la Selección Peruana en el amistoso ante México:

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Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Jairo Vélez y Adrián Ugarriza.

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