Dónde ver EN VIVO Gremio vs Internacional por Copa de Brasil: hora, canales de TV y streaming online

Gremio e Internacional disputan este jueves 3 de septiembre el partido que definirá al último semifinalista de la Copa de Brasil. Revisa horarios las señales confirmadas para seguir el clásico en vivo.

Gremio e Internacional se enfrentan hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil 2026. El clásico de Porto Alegre está programado para las 6:00 P.M. de Perú en el Arena do Grêmio.

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La llave llega completamente abierta. En la ida, jugada el 27 de agosto, Internacional y Gremio empataron 0-0, por lo que una victoria de cualquiera dará el pase a las semifinales, mientras que un nuevo empate llevará la definición a los penales. El equipo clasificado sumará 9 millones de reales adicionales por avanzar de ronda.

El ‘Tricolor’ de Luis Castro viene de ganar en el Brasileirão por 3-1 ante Chapecoense con un doblete de Gustavo Martins. Por su parte, el ‘Colorado’ perdió en su última presentación en el torneo ante Bahía por 3-2 donde Alan Patrick y Vitor Hugo anotaron para el equipo de Paulo Pezzolano.

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¿Dónde ver EN VIVO Gremio vs Internacional?

El partido entre Gremio e Internacional, que se juega en el Arena do Grêmio, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): DSports , DGO

, Brasil: Amazon Prime Video

México: ESPN , Disney+ Premium

, Resto del mundo: OneFootball

¿A qué hora se juega Gremio vs Internacional?

Gremio vs. Internacional, partido que se juega hoy, jueves 3 de septiembre, tiene los siguientes horarios confirmados en cada país:

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Colombia, Perú y Ecuador: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.

Estados Unidos: 4:00 P.M. (PT) y 7:00 P.M. (ET)

y España: 1:00 A.M. (jueves 3)

DATOS CLAVE