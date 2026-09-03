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Dónde ver EN VIVO Gremio vs Internacional por Copa de Brasil: hora, canales de TV y streaming online

Gremio e Internacional disputan este jueves 3 de septiembre el partido que definirá al último semifinalista de la Copa de Brasil. Revisa horarios las señales confirmadas para seguir el clásico en vivo.

Inter y Gremio se enfrentan por la Copa de Brasil.
© Getty ImagesInter y Gremio se enfrentan por la Copa de Brasil.

Gremio e Internacional se enfrentan hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil 2026. El clásico de Porto Alegre está programado para las 6:00 P.M. de Perú en el Arena do Grêmio.

La llave llega completamente abierta. En la ida, jugada el 27 de agosto, Internacional y Gremio empataron 0-0, por lo que una victoria de cualquiera dará el pase a las semifinales, mientras que un nuevo empate llevará la definición a los penales. El equipo clasificado sumará 9 millones de reales adicionales por avanzar de ronda.

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El ‘Tricolor’ de Luis Castro viene de ganar en el Brasileirão por 3-1 ante Chapecoense con un doblete de Gustavo Martins. Por su parte, el ‘Colorado’ perdió en su última presentación en el torneo ante Bahía por 3-2 donde Alan Patrick y Vitor Hugo anotaron para el equipo de Paulo Pezzolano.

¿Dónde ver EN VIVO Gremio vs Internacional?

El partido entre Gremio e Internacional, que se juega en el Arena do Grêmio, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

  • Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): DSports, DGO
  • Brasil: Amazon Prime Video
  • México: ESPN, Disney+ Premium
  • Resto del mundo: OneFootball
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¿A qué hora se juega Gremio vs Internacional?

Gremio vs. Internacional, partido que se juega hoy, jueves 3 de septiembre, tiene los siguientes horarios confirmados en cada país:

  • Colombia, Perú y Ecuador: 6:00 P.M.
  • México: 5:00 P.M.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.
  • Estados Unidos: 4:00 P.M. (PT) y 7:00 P.M. (ET)
  • España: 1:00 A.M. (jueves 3)

DATOS CLAVE

  • Gremio e Internacional juegan hoy, 3 de septiembre, en el Arena do Grêmio.
  • Tras el 0-0 inicial, el clasificado ganará 9 millones de reales adicionales.
  • DSports y DGO transmiten en vivo para Sudamérica a las 6:00 P.M.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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