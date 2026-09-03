Escándalo: hinchas de Sporting Cristal agredieron a Julio César Uribe y se encararon con jugadores

Frente al momento futbolístico de Sporting Cristal, los aficionados rimenses tomaron la decisión de ir en contra de los jugadores y de Julio César Uribe, a quien golpearon a la salida del último entrenamiento.

Sporting Cristal cumplió con su entrenamiento del día de hoy en el Estadio Alberto Gallardo y a la salida se encontraron con los aficionados. Frente al mal momento futbolístico del equipo, los seguidores rimenses no lo pensaron dos veces y optaron por reaccionar de forma violenta ante un Julio César Uribe que se encontraba en su auto y que fue captado recibiendo un golpe en la cabeza.

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🚫 Julio César Uribe fue agredido en la salida del estadio Alberto Gallardo. La barra de Sporting Cristal se hizo presente tras los malos resultados del club celeste. pic.twitter.com/bemZzm92Zn — El Estratega (@estratega_10) September 3, 2026

A través de distintos videos en redes sociales, se puede apreciar la voz de los hinchas de Sporting Cristal insultado a Julio César Uribe y llamándolo mercenario, a tal punto de que le exigen su renuncia frente al presente del primer equipo. De forma llamativa, también vimos cómo el Director General de Fútbol del club descendió de su vehículo y fue sorprendido con agresiones.

Esta información fue revelada hace algunos minutos por el periodista Denilson Barrenechea durante el programa ‘Estudio Fútbol‘. Si bien la revelación estaba en camino y habían indicios de que lo había sucedido en las afueras del Estadio Alberto Gallardo, con las imágenes y videos filtrados en redes sociales podemos entender la magnitud de esta lamentable situación en Sporting Cristal.

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#LOULTIMO #CONFIRMADO Luego que los jugadores salieron resguardados, Julio César salió de su auto ante los reclamos de los hinchas y fue agredido con la mano(no con arma) y luego de manera verbal.



🎙 @Denilson_Jarde vía #EstudioFutbol por #APresion #ENVIVO https://t.co/K2y93uhzgw — @BarrioSCervecero (@BSCervecero) September 3, 2026

El pronunciamiento oficial de Sporting Cristal tras la agresión a Julio César Uribe

Recientemente, se pudo conocer de un comunicado oficial de Sporting Cristal a través de sus canales digitales respecto a la agresión de los presuntos hinchas a Julio César Uribe. En todo momento se aprecia una postura totalmente en contra de los actos de violencia, además de confirmar que tienen identificados a los protagonistas del acto y que realizarán las gestiones de denuncias pertinentes.

“El Club Sporting Cristal condena enérgicamente la agresión sufrida hoy por nuestro Director General de Fútbol, Julio César Uribe, luego del entrenamiento del plantel profesional. Algunos de los involucrados han sido identificados y serán denunciados ante el Ministerio Público. Asimismo, el Club viene realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes. La crítica y la discrepancia son legítimas y forman parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son“; se puede apreciar en el pronunciamiento oficial de la institución rimense.

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Fuente: Sporting Cristal.

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