La advertencia que llegó a Universitario desde Comerciantes Unidos: “Han dejado puntos de local”

Matías Sen calentó el partido ante Universitario en el Estadio Monumental y habló sobre la posibilidad de lograr un resultado positivo para los suyos. A continuación, conoce lo que dijo exactamente el goleador cutervino.

Universitario de Deportes pretende seguir por el camino de las victorias ahora que viene levantando el nivel en este Torneo Clausura 2026 y al frente tendrán a un Comerciantes Unidos que requiere de los tres puntos para recuperar terreno en el campeonato. Dicho esto, apareció la palabra de Matías Sen para calentar el encuentro horas antes del pitazo inicial y sorprendió a los aficionados.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Matías Sen, goleador de Comerciantes Unidos y máximo referente de la institución, conversó el día de hoy con el programa digital ‘Modo Fútbol‘ para analizar el partido que sostendrán ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Si bien reconoció el poderío del equipo merengue y que los cutervinos no son favoritos para ganar, aseguró que harán un gran trabajo.

“Ahora trataremos de conseguir los tres puntos, aunque sabemos que es un rival complicado, pero también ha dejado puntos de local. Yo no llamaría que sea una presión estar jugando en el estadio de la ‘U’, es una motivación ver la cancha llena, la gente gritando todo el partido. Voy a tratar de disfrutarlo de principio a fin”; comentó Matías Sen en el espacio mencionado.

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En cuanto a las aspiraciones de anotar que tiene el goleador para el duelo contra la ‘U’, dijo: “Va a ser difícil porque tienen buenos centrales. Voy a tener paciencia para encontrar el espacio para que no me referencien más y cuando me quede una trataré de aprovecharla porque esos rivales no te dejan una así nomás. Creo que la ‘U’ tiene mucho recambio, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Quizás no un plantel largo, pero venimos jugando de la mejor manera”.

¿Cómo llegan Universitario y Comerciantes Unidos al duelo por el Torneo Clausura 2026?

Se viene uno de los partidos más esperados del fin de semana en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, así que veamos cómo llegan cada uno de los equipos antes de medirse en el Estadio Monumental. Universitario de Deportes viene de derrotar 4-2 a UTC de Cajamarca en un trámite que tuvo de todo, sobre todo una enorme reacción de los cremas que parcialmente perdían por dos goles.

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Por otro lado, Comerciantes Unidos no la pasa tan bien ya que llegan de perder 3-2 frente a FC Cajamarca en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra ubicado en Cutervo. Es así que el domingo 6 de agosto desde las 15:00 horas nos espera un encuentro que en la previa promete bastante y que claramente tiene a la ‘U’ como favorito para sellar una nueva victoria en el campeonato.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

6 de agosto a las 15:00, Universitario enfrentará a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental .

a las 15:00, enfrentará a en el . Matías Sen , goleador de Comerciantes Unidos , analizó el encuentro frente a Universitario de Deportes .

, goleador de , analizó el encuentro frente a . 4-2 fue la última victoria de Universitario de Deportes frente a UTC de Cajamarca.