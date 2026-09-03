¿Paolo Guerrero se pierde el clásico ante Universitario en Matute?

Su ausencia está confirmada para el partido ante Juan Pablo II College en Chongoyape. Ante Universitario no llegaría con su recuperación.

Paolo Guerrero es la gran preocupación de Pablo Guede en Alianza Lima para los próximos partidos del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Es que padece una lesión muscular que lo da de baja automáticamente para el partido ante Juan Pablo II College en Chongoyape. Tampoco llegaría para el clásico ante Universitario, que se jugará en Matute el próximo 12 de setiembre.

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De acuerdo a lo informado por la periodista Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de MAX (L1MAX), Paolo Guerrero tiene una lesión que lo dejaría afuera de los próximos partidos. Cabe recordar que, ante Deportivo Garcilaso, terminó con una molestia en los isquiotibiales.

“Es real que Paolo Guerrero no va a llegar al partido contra Juan Pablo II en Chongoyape y veo bien difícil, tampoco llegaría a clásico contra Universitario de Deportes. La información que tengo es que lo que tiene es mínimo para dos semanas”, aseguró Rodríguez en el mencionado programa.

🎙️@analuciarf: "Paolo Guerrero no va a llegar al partido de Chongoyape. LA INFORMACIÓN QUE TENGO ES QUE PAOLO NO LLEGA AL CLÁSICO".#HablemosDeMAX #AlianzaLima



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/0q668GxeZ6 — L1MAX (@L1MAX_) September 3, 2026

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Quedan menos de 10 días para el duelo más importante del fútbol peruano. Blanquiazules y Cremas pueden definir gran parte de la lucha por el título del Torneo Clausura. Pero, lo tendrá que hacer sin uno de sus referentes.

¿Paolo Guerrero tampoco jugará ante ADT?

Luego del clásico, Alianza Lima debe enfrentar a ADT en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura, lo que será el último partido antes del parón por la fecha FIFA de setiembre-octubre. Se espera que Guerrero tampoco juegue este partido, pese a que podría estar recuperado.

“Además, acabando el clásico hay una fecha más y juega contra ADT en Matute tampoco podría llegar a ese partido. La para que habrá va a servir para recuperarlo al 100“, dijo Analú Rodríguez. Por lo cual, la intención de Guede y el comando técnico es recuperarlo para la parte final del Clausura.

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