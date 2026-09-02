¿Sport Boys quiere a Yoshimar Yotún para que sea el gran refuerzo del centenario?

Luego del partido entre Sport Boys y Sporting Cristal, el nombre de Yotún fue vinculado con el conjunto 'rosado'. Hubo un diálogo, pero informal.

El partido que Sport Boys le ganó a Sporting Cristal en el Callao por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú ha dejado muchos temas por hablar. Uno de ellos, que ha causado impacto, es la posibilidad de que Yoshimar Yotún sea el gran refuerzo del conjunto rosado para 2027, año del centenario de club.

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Yotún jugó todo el partido ante Boys, pero no tuvo una buena actuación. Todo Sporting Cristal sufrió ante el local y su situación llevó a que hayan, incluso, rumores de salida del entrenador Roberto Mosquera. Para colmo, desde el conjunto ‘rosado’ parecen estar interesados en el referente ‘celeste’.

Yoshimar Yotún recibió consulta para jugar en Sport Boys

Luego del partido, Yoshimar Yotún tuvo una conversación informal con Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, quien le consultó por la posibilidad de jugar en el Callao para el año del centenario. No obstante, la respuesta fue escueta, pero directa.

“Le pregunté cuando terminó el partido: ‘¿Cómo es contigo para el centenario? Me dijo: tengo contrato’“, aseguró Flores en diálogo con Estudio Fútbol (A Presión). De cualquier manera, ha sido un contacto muy informal y sin oferta mediante.

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🤔 ¿Yotún a Sport Boys?



➡️ La respuesta de Mario Flores en #EstudioFútbol pic.twitter.com/TBjWUeKa0p — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) September 2, 2026

Yotún hizo hincapié en el contrato que lo une con Cristal, aunque con una particularidad. El vínculo termina en diciembre de este año, por lo que para 2027 podría estar a disposición para el centenario. Aunque, llama la atención su respuesta cuando quedaría libre del club ‘celeste’.

Yoshimar Yotún fue tentado para jugar en Universitario

Jean Ferrari, actual Director de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol y exadministrador de Universitario, reveló recientemente en una entrevista con Hablemos de Max (L1MAX) que habló directamente con Yoshimar Yotún para ser refuerzo de ‘La U’ para el año del centenario.

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Según comentó Ferrari, buscó a un futbolista que le pudiera no sólo dar un salto de calidad al conjunto ‘crema’ sino también animar al equipo de cara al año del centenario. Además, Piero Quispe se había ido al exterior y buscaron a un jugador para que pueda suplirlo en su posición.

Al final, el exdirectivo de Universitario no le hizo una oferta a Yotún, ya que consideró que el jugador no la iba a aceptar por su fanatismo por Sporting Cristal. Este también puede ser un motivo que lleve a que no acepte ninguna posibilidad de Sport Boys para el próximo año.

DATOS CLAVE

Yoshimar Yotún fue contactado por Sport Boys para jugar el centenario en 2027.

fue contactado por Sport Boys para jugar el centenario en 2027. Diciembre de 2026 es la fecha exacta cuando finaliza su contrato con Sporting Cristal.

es la fecha exacta cuando finaliza su contrato con Sporting Cristal. Jean Ferrari confirmó que buscó ficharlo para Universitario tras la salida de Piero Quispe.