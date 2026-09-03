Hinchas de Gremio elogian a Erick Noriega por su partidazo ante Inter por Copa de Brasil: “Uno de sus mejores partidos”

Gremio ganó 3-1 a Inter en el clásico y avanzó a semifinales de la Copa de Brasil 2026. Noriega fue de las grandes de figuras y recibió los elogios de los hinchas.

Erick Noriega jugó un gran partido y fue una de las figuras de Gremio en el triunfo 3-1 por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil ante Inter de Porto Alegre. El clásico quedó en manos del equipo tricolor, que se clasificó a semifinales. Los hinchas elogiaron el trabajo del volante peruano.

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Gremio ganó con un doblete de Carlos Vinícius y un gol del croata Filip Krovinović para el 3-1 (descontó Vitinho para Inter). De esta manera, avanzó a la instancia de los cuatro mejores de la Copa de Brasil y se enfrentará en noviembre ante Atlético Mineiro por un lugar en la final.

El Tricolor jugó un muy buen partido ante su público en el Arena do Gremio y le dio una alegría en medio de una difícil temporada en el Brasileirao (marcha 15º luchando por no descender). De hecho, hubo grandes festejos por la victoria en el clásico.

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El partidazo de Erick Noriega

Si Gremio ganó ante Inter, en gran parte, fue por el gran trabajo del mediocampo. Erick Noriega tuvo una buena actuación, sobre todo, en el plano defensivo. Tuvo 8 contribuciones defensivas con 7 de 13 duelos ganados y un tiro bloqueado. Además, cuatro despejes, cuatro recuperaciones y dos intercepciones, según datos del portal Sofascore.

El mediocampo compuesto por el peruano junto al paraguayo Mathías Villasanti y Filip Krovinović marcó diferencias, superando cualquier tipo de peligro que pudiesen hacer Thiago Maia o Alan Patrick. Precisamente, el trabajo del ex Alianza Lima estuvo en contener a éste último.

Noriega, de acuerdo al portal Sofascore, tuvo un partido de 6.9 puntos de valoración. No fue la figura de Gremio, ya que la mayor puntuación fue para Carlos Vinícius con 8.5 puntos. Francis Amuzu le sigue con 8.2 y Filip Krovinović con 7.9.

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Los elogios de los hinchas de Gremio para Erick Noriega

Además de lo que dicen las estadísticas del mencionado portal, los hinchas de Gremio han visto y elogiado el gran esfuerzo y trabajo de Erick Noriega. En la red social X (Twitter), los fanáticos del Tricolor lo han demostrado con varios comentarios positivos para el volante.

“Uno de sus mejores partidos“, “buen partido de Noriega hoy“, “qué señor volante” fueron algunos de los tantos comentarios en X que se leyeron sobre el peruano de 24 años. Así, tal parece que se está consolidando en el equipo de Luis Castro a base de buenos rendimientos.

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Quedan pocos partidos que el Samurái vuelva a participar de la Selección Peruana para la fecha FIFA de setiembre-octubre. Mano Menezes contará con él para que sea el ‘6’ de La Bicolor en los cuatro amistosos que jugará en dicha ventana internacional (ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia).

DATOS CLAVE

Erick Noriega logró 8 contribuciones defensivas en el triunfo 3-1 de Gremio ante Inter.

logró 8 contribuciones defensivas en el triunfo 3-1 de Gremio ante Inter. Copa de Brasil: Gremio avanzó a semifinales y enfrentará a Atlético Mineiro en noviembre.

Gremio avanzó a semifinales y enfrentará a Atlético Mineiro en noviembre. Fecha FIFA: Noriega jugará cuatro amistosos con la Selección Peruana en setiembre y octubre.