Conmebol sanciona a Cienciano tras eliminar a Botafogo y esperar por Montevideo City Torque

Cienciano recibió una muy mala noticia en la previa de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El duelo ante Botafogo en el Cusco fue el detonante de un castigo impuesto desde Conmebol.

Cienciano se prepara para una llave muy importante ante Montevideo City Torque. Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, el equipo imperial quiere seguir haciendo historia a nivel continental y lamentablemente han recibido una sanción desde Conmebol. Dentro de lo negativo de la noticia, hablamos de un castigo ligado a lo económico y no a lo deportivo.

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Fuente: Getty Images.

Como bien recordamos, Cienciano eliminó a Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y el encuentro de ida disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en el Cusco fue el lugar en donde Conmebol advirtió con dos sanciones vinculadas a la organización y seguridad del partido, situación que finalmente determinó en una multa de 5 mil dólares.

La primera sanción de Conmebol tiene que ver con la condición de la tribuna de prensa del recinto deportivo, tales como ubicación, visibilidad, iluminación y conectividad. La segunda refleja las medidas de seguridad y áreas externas para garantizar el orden controlado durante partidos de rango internacional. Es así que existe la multa económica y una advertencia para evitar reincidencias en el futuro.

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Fuente: Conmebol.

La preparación de Cienciano para la llave ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Al margen de esta reciente resolución por parte de Conmebol debido a ciertas infracciones durante el duelo ante Botafogo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ahora Cienciano está más enfocado que nunca en el aspecto netamente futbolístico ya que el rival de turno será Montevideo City Torque. Así es, la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 está a la vuelta de la esquina.

Si bien es cierto que los liderados técnicamente por Horacio Melgarejo no vienen bien en el Torneo Clausura 2026 ya que perdieron sus dos últimos partidos (5-1 ante Sport Boys y 2-1 frente a Cusco FC), el objetivo de seguir dando la talla a nivel internacional está clarísimo. El 10 de septiembre será el duelo de ida en Cusco y el 17 de septiembre se jugará en Montevideo. Veremos qué versión muestran los cusqueños en un torneo tan amigable para ellos históricamente.

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Fuente: Conmebol.

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