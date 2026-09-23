Dónde ver EN VIVO Liechtenstein vs. Lituania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Liechtenstein y Lituania se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Lituania parte como amplio favorito este jueves 24 de septiembre, cuando arranque la Liga de Naciones con un duelo que en el papel tiene un solo dueño.

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Es la primera fecha del certamen y ninguno de los dos llega con presión de resultados anteriores en este arranque, así que el partido sirve más que nada para tomarle el pulso al grupo desde el primer minuto.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Liechtenstein afronta esta Liga de Naciones con la ambición modesta de sumar puntos ante rivales de su nivel, consciente de que el margen de error ante selecciones más fuertes en la región es mínimo. El equipo sabe que este tipo de competencias son la vidriera donde puede medirse con continuidad y sacar algo en limpio para el proceso.

Lituania, en cambio, llega con el rótulo de favorito y con la obligación de traducirlo en resultados desde el debut. El objetivo pasa por arrancar bien el torneo y no dejar puntos en el camino ante un rival al que históricamente le ha sacado ventaja.

El historial entre Liechtenstein y Lituania

El historial entre ambos deja un dominio claro de Lituania, que ganó 4 de los 6 enfrentamientos directos, con un empate y apenas una victoria de Liechtenstein. La diferencia también se nota en los goles: 8 a favor de Lituania contra 3 de Liechtenstein en todo el historial. El último cruce, en 2013, terminó 2-0 para los lituanos, en línea con la tendencia de todos estos años.

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Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/09/2013 Lituania vs. Liechtenstein 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 12/10/2012 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2011 Lituania vs. Liechtenstein 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 03/06/2011 Liechtenstein vs. Lituania 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 30/04/1997 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 09/10/1996 Lituania vs. Liechtenstein 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

Liechtenstein y Lituania se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Liechtenstein todavía no suma en el torneo.

todavía no suma en el torneo. Lituania todavía no suma en el torneo.