¿Juega Luis Díaz? Dónde ver EN VIVO Jeju United vs Bayern Múnich: hora, alineaciones, TV y streaming online

Jeju United y Bayern Múnich se enfrentan HOY martes 4 de agosto en un amistoso internacional de clubes. Conoce los detalles de la hora en Perú y la transmisión para este partido de pretemporada.

Jeju United y Bayern Múnich juegan HOY martes 4 de agosto de 2026 un amistoso internacional de clubes programado para las 6:00 a. m. de Perú. El cruce aparece registrado como Bayern Múnich vs Jeju SK, con Jeju SK como nombre asociado al Jeju United, y la sede es el Estadio Mundialista de Jeju.

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Bayern Múnich afronta este amistoso como parte de su pretemporada en Asia con Vincent Kompany al mando. El Bayern ya se encuentra en Jeju para su Audi Summer Tour y uno de los focos está puesto en Luis Díaz, quien se reincorporó a los trabajos el 1 de agosto. De todos modos, su participación en este amistoso no está confirmada.

Lucho, siempre 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆 🔥 pic.twitter.com/JpBODwr44w — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 3, 2026

Además del colombiano, uno de los nombres que forma parte del viaje a Corea del Sur es el del peruano Felipe Chávez. Pese a que su futuro estaría lejos del conjunto ‘bávaro’, forma parte del plantel, luego de una buena actuación durante la pretemporada en Alemania.

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¿Dónde ver EN VIVO Jeju United vs Bayern Múnich?

El partido amistoso entre Jeju United y Bayern Múnich, que se juega en el Estadio Mundialista de Jeju, tiene transmisión vía streaming online. Se puede ver en vivo por la plataforma FC Bayern.tv Plus. Estos son los precios de los planes para adquirir este servicio:

1 mes: 4 euros

4 euros 6 meses: 20 euros

20 euros 12 meses: 36 euros

¿A qué hora se juega Jeju United vs Bayern Múnich?

Jeju United vs Bayern Múnich se juega HOY martes 4 de agosto por un amistoso internacional de clubes. Este son los horarios de inicio en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 a. m.

6:00 a. m. México (Ciudad de México): 5:00 a. m.

5:00 a. m. Chile: 7:00 a. m.

7:00 a. m. Argentina: 8:00 a. m.

8:00 a. m. Alemania, España e Italia: 1:00 p. m.

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