¿Juega Cristiano Ronaldo? Al Nassr vs Almería: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

Al Nassr disputa su tercer partido amistoso de pretemporada. Enfrenta a Almería en Portugal con la presencia de Cristiano Ronaldo. Mira los detalles.

Al Nassr y Almería disputan HOY martes 4 de agosto un partido amistoso internacional en el Cidade do Futebol, en Oeiras, Portugal. Para el conjunto saudí, se trata de su tercer duelo de preparación en esta pretemporada. Cristiano Ronaldo dirá presente, pero no jugará este encuentro.

Publicidad

CR7 está en sus últimas horas de vacaciones antes de presentarse de manera oficial en la pretemporada de Al Nassr. Por lo pronto, al formar parte del grupo económico que es dueño del Almería, dirá presente en este encuentro de interés, pero lo verá desde fuera.

Mientras tanto, el conjunto saudí, dirigido por Ange Postecoglou, continúa con su preparación para la temporada 2026/2027. Este es su tercer encuentro, luego de la victoria 2-0 ante AD Mérida y la reciente derrota 4-2 ante Estrela da Amadora. Ahora, se ve las caras ante el conjunto español, que milita en la Segunda División.

Publicidad

Los ‘Indálicos’ se perfilan para ser contendientes al ascenso a la Primera División de España. Xavi García Pimienta dirige a este equipo, que ya tuvo varios partidos amistosos. Le ganó 1-0 a Águilas FC y perdió 2-0 ante Granada y 1-0 ante Real Betis, por lo que éste es su cuarto duelo en esta pretemporada.

¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs Almería?

El partido amistoso entre Al Nassr y Almería, que se disputa en el Cidade do Futebol, en Oeiras, Portugal, no tiene transmisión por TV o streaming online para Latinoamérica. Se puede ver EN VIVO por el canal STC TV en Arabia Saudita y otros países de Asia y África.

¿A qué hora se juega Al Nassr vs Almería?

Al Nassr vs Almería, duelo amistoso que se juega este martes 4 de julio, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

Publicidad

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p. m.

12:00 p. m. México (Ciudad de México): 11:00 a. m.

11:00 a. m. Chile: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Argentina: 2:00 p. m.

2:00 p. m. España e Italia: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Portugal: 6:00 p. m.

Las posibles alineaciones para Al Nassr vs Almería

AL NASSR: Bento; Boushal, Simakan, Íñigo Martínez, Saad; Al Hassan, Al Khaibari; Ángelo, Al Najei, Camara; Marran. DT: Ange Postecoglou.

Bento; Boushal, Simakan, Íñigo Martínez, Saad; Al Hassan, Al Khaibari; Ángelo, Al Najei, Camara; Marran. DT: Ange Postecoglou. ALMERÍA: Fernández; Luna, Pulido, Monte, Muñoz; Lopy, Vesga; Sola, Arribas, Morcillo; Thalys. DT: García Pimienta.

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo estará presente pero no jugará el amistoso Al Nassr vs Almería.

estará presente pero no jugará el amistoso Al Nassr vs Almería. Al Nassr y Almería disputan este martes 4 de agosto un amistoso en Portugal.

disputan este martes 4 de agosto un amistoso en Portugal. STC TV transmitirá el partido en vivo para Arabia Saudita, Asia y África.