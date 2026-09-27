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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Italia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Turquía y Italia se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turkey vs. Italy, Liga de Naciones
Turkey vs. Italy, Liga de Naciones

Turquía e Italia llegan golpeadas a este lunes 28 de septiembre, las dos con la necesidad de reaccionar tras perder en la primera fecha de la Liga de Naciones.

Ninguno sumó puntos en el arranque y esta segunda jornada ya empieza a pesar para ambos, que no quieren quedar relegados en la tabla desde tan temprano.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Turquía había recibido a Francia y se fue con las manos vacías: perdió 0-1 de local y todavía no logró marcar en el torneo. El equipo necesita corregir rápido esa falta de gol para no complicarse en la zona baja de la clasificación.

Italia tampoco tuvo un buen comienzo. Cayó 0-2 como local ante Bélgica y quedó con la misma cantidad de puntos que su rival de turno. La visita llega con la obligación de mostrar una reacción inmediata para no arrancar el certamen con dos derrotas seguidas.

El historial entre Turquía y Italia

El historial entre ambos favorece claramente a Italia, que ganó 7 de los 11 encuentros disputados frente a los 0 triunfos turcos, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también es contundente: 21 tantos convertidos por los italianos contra 6 de Turquía. El antecedente más reciente, en 2024, terminó con un empate sin goles.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
04/06/2024 Italia vs. Turquía 0-0 Friendlies
29/03/2022 Turquía vs. Italia 2-3 Friendlies
11/06/2021 Turquía vs. Italia 0-3 UEFA European Championship
15/11/2006 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies
19/11/2002 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies
11/06/2000 Turquía vs. Italia 1-2 UEFA European Championship
21/12/1994 Italia vs. Turquía 3-1 Friendlies
25/02/1973 Turquía vs. Italia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers
13/01/1973 Italia vs. Turquía 0-0 UEFA World Cup Qualifiers
26/03/1963 Turquía vs. Italia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Turquía y Italia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
  • Italia suma 0 puntos en el torneo.
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