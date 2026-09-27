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Liga de Naciones

Suecia vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Suecia y Polonia se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Sweden vs. Poland, Liga de Naciones
Sweden vs. Poland, Liga de Naciones

Suecia llega con el envión de un triunfo y quiere confirmar que puede mandar en el grupo este lunes 28 de septiembre, cuando reciba a Polonia por la segunda fecha de la Liga de Naciones.

Ambos arrancaron el certamen con resultados opuestos y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla desde temprano. Un triunfo sueco los pondría con puntaje ideal, mientras que Polonia no puede permitirse otro tropiezo.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suecia ganó 2-1 como local ante Rumania en su debut y llegó a los tres puntos, aunque todavía marcha en la mitad baja de la tabla general con 54 equipos en competencia. El equipo mostró que puede resolver un partido cerrado y ahora buscará repetir esa efectividad, esta vez ante un rival directo en la lucha por meterse entre los mejores del grupo.

Polonia, en cambio, no pudo pasar del 0-0 frente a Bosnia y Herzegovina jugando en su casa y se quedó con apenas un punto. La igualdad le dejó un sabor amargo porque no logró quebrar a un rival que no figuraba como favorito, y ahora se mide a un equipo que llega envalentonado. Necesita ganar para no descolgarse del pelotón de arriba en esta segunda fecha.

El historial entre Suecia y Polonia

El historial entre ambos tiene a Suecia como el más ganador con 16 triunfos sobre 29 enfrentamientos, contra 9 de Polonia y 4 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 62 convertidos por los suecos frente a 43 de los polacos.

El antecedente más reciente fue una victoria de Suecia por 3-2, y en el cruce anterior a ese se había impuesto Polonia por 2-0. La serie tuvo de todo en los últimos encuentros: partidos ajustados y también goleadas, como aquel 5-0 de Suecia en 1992.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
31/03/2026 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers
29/03/2022 Polonia vs. Suecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers
23/06/2021 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA European Championship
05/06/2004 Suecia vs. Polonia 3-1 Friendlies
10/09/2003 Polonia vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers
11/06/2003 Suecia vs. Polonia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers
09/10/1999 Suecia vs. Polonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
31/03/1999 Polonia vs. Suecia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers
21/05/1997 Suecia vs. Polonia 2-2 Friendlies
07/05/1992 Suecia vs. Polonia 5-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Suecia y Polonia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Suecia suma 3 puntos tras vencer a Rumania.
  • Polonia suma 1 punto en el torneo.
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