Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Francia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica y Francia se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 28 de septiembre, Francia llega como favorita a un cruce que History suele inclinar de su lado, aunque Bélgica quiere confirmar que el arranque en la Liga de Naciones no fue casualidad.

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Los dos equipos ganaron en la primera fecha jugando de visitantes, así que este duelo puede marcar quién toma ventaja en el grupo desde temprano.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Bélgica viene de un triunfo sólido por 2-0 en cancha de Italia, resultado que le dio los primeros tres puntos y la ubicó en la mitad de la tabla de esta edición de la Liga de Naciones. El equipo mostró carácter afuera de casa y ahora buscará repetir ese nivel ante un rival de jerarquía.

Francia también sumó de a tres con lo justo, un 1-0 como visitante frente a Turquía que sirvió más por el resultado que por el margen. Pese a esa victoria ajustada, el equipo aparece en el puesto 21 de la clasificación general, algo que no reduce su condición de favorito para este partido según los pronósticos.

El historial entre Bélgica y Francia

El historial entre ambas selecciones tiene 24 antecedentes y una diferencia clara a favor de Francia, que ganó 13 veces por 5 de Bélgica, con 6 empates en el medio. En materia de goles la diferencia también es amplia: 45 tantos convertidos por los franceses contra 27 de los belgas.

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En el enfrentamiento más reciente, disputado en octubre de 2024, Bélgica cayó 1-2 con Francia como visitante. Antes de eso hubo otro triunfo francés por 2-0 y una racha que muestra a Francia imponiéndose en la mayoría de los cruces recientes, aunque Bélgica ya demostró que puede complicarla, como en aquel 4-3 de 2015.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/10/2024 Bélgica vs. Francia 1-2 UEFA Nations League 09/09/2024 Francia vs. Bélgica 2-0 UEFA Nations League 01/07/2024 Francia vs. Bélgica 1-0 UEFA European Championship 07/10/2021 Bélgica vs. Francia 2-3 UEFA Nations League 10/07/2018 Francia vs. Bélgica 1-0 FIFA World Cup 07/06/2015 Francia vs. Bélgica 3-4 Friendlies 14/08/2013 Bélgica vs. Francia 0-0 Friendlies 15/11/2011 Francia vs. Bélgica 0-0 Friendlies 18/02/2004 Bélgica vs. Francia 0-2 Friendlies 18/05/2002 Francia vs. Bélgica 1-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

En síntesis