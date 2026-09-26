Dónde ver EN VIVO amistoso Canadá vs. Chile: hora, canales de TV y streaming online

Mira todos los detalles del duelo entre Canadá y Chile este sábado 26 de septiembre: horario, opciones de transmisión y más.

Canadá vuelve a jugar en casa después de su participación en el Mundial 2026 y recibe a Chile este sábado 26 de septiembre por un amistoso internacional en el BMO Field de Toronto. El duelo inicia a las 19:00 horas local (20:00 horas de Chile y 18:00 horas de Perú) y marca el primero de una serie de varios partidos para ambas selecciones.

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El combinado canadiense de Jesse Marsch llega tras disputar la Copa del Mundo y su último partido registrado fue la derrota por 3-0 ante Marruecos del 4 de julio de 2026 por los octavos de final. Además, esta ventana internacional le sirve como preparación para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf previstos para noviembre.

Chile afronta el inicio de su gira norteamericana luego de vencer por 2-1 a RD Congo en un amistoso internacional, el 9 de junio de 2026, es decir antes del Mundial, al que no pudo clasificarse en Eliminatorias. En esta fecha FIFA, Nicolás Córdova figura al frente de ‘La Roja’ como director técnico interino, aunque sigue la búsqueda del nuevo seleccionador.

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El antecedente más reciente entre ambas selecciones terminó 0-0 el 29 de junio de 2024, cuando se enfrentaron por la Copa América. ‘Les Rouges’, luego de este encuentro, enfrentarán a la Selección Peruana el próximo 3 de octubre y a Estados Unidos, el 6 del mismo mes. Por su parte, los chilenos jugarán ante los estadounidenses en tres días (29 de septiembre) y ante México, el 6 de octubre.

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¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Chile?

El partido amistoso entre Canadá y Chile, que se disputa en el BMO Field de Toronto, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

Chile: Mega y Mega GO .

y . Canadá: TSN4 , OneSoccer y fuboTV Canadá

, y Estados Unidos: Fox Soccer Plus, FOX One y fuboTV

No hay confirmación de transmisión para el resto de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.

¿A qué hora se juega Canadá vs. Chile?

Canadá vs. Chile, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este sábado 26 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 19:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 1:00 | España (domingo 27)

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