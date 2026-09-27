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Liga de Naciones

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Rumania y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Romania vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones
Romania vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones

Rumania y Bosnia y Herzegovina se cruzan el lunes 28 de septiembre con la necesidad de reencauzar el arranque en la Liga de Naciones. Ninguno de los dos pudo ganar en la primera fecha y ahí está buena parte del atractivo de este duelo.

Se juega la segunda jornada del grupo y todavía hay margen para acomodar el andar en la tabla. Un triunfo cambia el panorama rápido en una liguilla que recién arranca.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Rumania llega golpeada después de caer 2-1 como visitante ante Suecia, un traspié que la dejó sin sumar en el debut y con la obligación de reaccionar de local. La derrota dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo y esta fecha aparece como la primera chance de corregir el rumbo antes de que la tabla empiece a pesar.

Bosnia y Herzegovina, en cambio, rescató un punto en su visita a Polonia, donde igualó sin goles. No fue una goleada ni mucho menos, pero le sirvió para no arrancar en cero y llega con algo más de tranquilidad que su rival, aunque también con la necesidad de mostrar más pegada de la que tuvo en su primer compromiso.

El historial entre Rumania y Bosnia y Herzegovina

El historial entre ambos está parejo: de ocho enfrentamientos, Rumania ganó cuatro y Bosnia y Herzegovina otros cuatro, sin empates en el medio. En la diferencia de gol manda Rumania, que anotó 14 goles contra 8 de su rival a lo largo de esos duelos.

El antecedente más reciente quedó para Bosnia y Herzegovina, que se impuso 3-1 en noviembre pasado. Antes de eso hubo un poco de todo: triunfos ajustados, alguna goleada y hasta partidos donde el que jugó de visitante se llevó los tres puntos.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
15/11/2025 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers
21/03/2025 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 0-1 UEFA World Cup Qualifiers
26/09/2022 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 4-1 UEFA Nations League
07/06/2022 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 1-0 UEFA Nations League
03/06/2011 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA European Championship Qualifiers
26/03/2011 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
07/06/2003 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2002 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 0-3 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Rumania y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Rumania suma 0 puntos en el torneo.
  • Bosnia y Herzegovina suma 1 punto en el torneo.
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