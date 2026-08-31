El emotivo video que compartió Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina

Messi anunció su retiro de la Selección Argentina con un par de publicaciones en redes sociales. Mira la carta que escribió, pero sobre todo el video que dedicó al pueblo argentino.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a través de un par de publicaciones en su perfil de Instagram oficial. El ’10’ le puso punto final a una impresionante carrera de más de 20 años vistiendo la camiseta albiceleste. Lo hizo con una carta de puño y letra escrita poco después de la final perdida ante España en el Mundial 2026.

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Messi cerró un capítulo importante de su histórica carrera profesional: el adiós a su etapa internacional con la Selección Argentina. Fue campeón del mundo en Qatar 2022, dos veces subcampeón en Brasil 2014 y en Estados Unidos-México-Canadá 2026; también ganó dos Copas América, una Finalissima y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Precisamente, todos esos momentos fueron reflejados en un video muy emotivo con música de Soledad Pastorutti, cantante argentina. Además de su carta de despedida de la Selección, subió una grabación de casi dos minutos donde mostró todos sus logros con la ‘Albiceleste’, así como la emoción y la alegría del público argentino durante los años.

El video que publicó Messi con su retiro de la Selección Argentina

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La carta de Lionel Messi para anunciar su retiro de la Selección Argentina

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

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Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

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Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

DATOS CLAVE

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina tras 20 años de carrera.

anunció su retiro de la Selección Argentina tras 20 años de carrera. Mundial 2026 fue su último torneo, donde perdió la final jugada contra España.

fue su último torneo, donde perdió la final jugada contra España. 21 de julio es la fecha de la carta de despedida publicada en Instagram.