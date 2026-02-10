Corinthians atraviesa un nuevo escándalo por culpa de uno de sus jugadores extranjeros. Parecía que la situación de José “Brujo” Martínez se solucionaría con su regreso a Brasil tras los presuntos problemas que tuvo para emitir su pasaporte. Sin embargo, ahora, tras su regreso, se confirmó una dura lesión que lo alejaría de las canchas por todo el 2026. Y en el club se planten la chance de rescindirle el contrato.

El “Brujo” Martínez es uno de los extranjeros del plantel de Corinthians y muy cercano al peruano André Carrillo. De hecho, éste supo bromear en reiteradas ocasiones con su ausencia por no poder salir de su país, Venezuela. Hasta llegó a hacer algunos videos en Instagram donde ofrecía una presunta recompensa a cambio de la aparición del venezolano.

Cuando el mediocampista venezolano llegó a Brasil, André Carrillo supo terminar la broma con un fajo de billetes de recompensa por su aparición para Yuri Alberto. Sin embargo, los chistes han quedado atrás. Es que el “Brujo” Martínez ha causado indignación en el Timão.

Brujo Martínez llegó lesionado y no podrá jugar en 2026

Pero así como estuvo un mes sin presentarse en Corinthians debido a su problema con su pasaporte y la salida de Venezuela, su llegada a Corinthians ya causó otro conflicto, que podría llevarlo a asumir nuevas consecuencias.

Cuando llegó a Brasil, lo multaron con una rebaja del 40 por ciento de su salario. No obstante, informó una lesión en su llegada, algo llamativo debido a que se estuvo entrenando de forma individual y no con el plantel. Ahora bien, lo realmente llamativo es que los estudios médicos revelaron, de acuerdo a varias fuentes brasileñas, que sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda.

Por esto, deberá ser operado y se perderá toda la temporada. Recién podría volver a jugar para fin de año, aunque puede que esto no ocurra. Hay varios rumores sobre el futuro del “Brujo”, que podría no volver a jugar en Corinthians.

La situación del “Brujo” Martínez en Corinthians (X @AtaqueFutbolero).

Corinthians analiza la posible rescisión de contrato del Brujo Martínez

El periodista Samir Carvalho aseguró que en Corinthians se estudia la posibilidad que se le rescinda el contrato de José Martínez. Luego de ausentarse un mes desde el inicio de la pretemporada y se una recién ya con el inicio del Brasileirão.

José Martínez podría ser despedido de Corinthians (X @samircarvalho).

De hecho, por estas horas, el club paulista negocia por un volante central. Desde hace varios días que Dorival Júnior busca la llegada a préstamo de Allan, actual futbolista con pocos minutos en Flamengo. Por eso, lo del venezolano, por estas horas, puede ser el principio del fin.

