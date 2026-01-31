“Soy un poquito caro”: André Carrillo reveló si volvería a la Liga 1 para jugar por Alianza Lima o Universitario

André Carrillo es uno de los pocos futbolistas nacionales que durante el último tiempo ha dado que hablar en el extranjero. Vistiendo la camiseta de Corinthians y a la vez siendo un referente de la Selección Peruana, muchos hinchas ya se vienen preguntando sobre la posibilidad de que pueda regresar a competir en la Liga 1. Dicho esto, Alianza Lima y Universitario de Deportes están muy alertas.

Sabiendo que André Carrillo nació futbolísticamente en las divisiones menores de Alianza Lima, cualquiera podría decir que Matute es el lugar indicado para cuando tome la decisión de volver al Perú, pero no necesariamente es así. En el pasado reciente, cuando fue consultado al respecto, reveló que incluso tuvo conversaciones muy importantes con la directiva de Universitario de Deportes.

“Yo soy hincha de Alianza, siempre lo fui. Fue donde yo comencé, donde jugué, donde fui muy feliz. Es un club que siempre sigo, que me encantaría que gane. Es un club que yo aprecio mucho y al que le tengo un cariño especial. Algunos jugadores me han dicho para ir, pero no de momento. Les he dicho que soy un poquito caro”; comentó André Carrillo en una reciente charla con ‘Pase Filtrado‘.

Siguiendo en esta misma línea, la ‘Culebra’ detalló que por ahora está enfocado en los objetivos de su club y que el escenario de un regreso a la Liga 1 parece lejano al estar muy cómodo compitiendo en el fútbol brasileño. “Tengo un año más en Corinthians que quiero cumplir y estoy super contento aquí”.

¿André Carrillo no le cierra las puertas a Universitario?

Si bien en su momento contó que analizaría cualquier oferta para los últimos años de su carrera, ahora André Carrillo aseguró que por ahora es muy complicado que pueda llegar a Universitario de Deportes. Eso sí, reveló que cuando estuvo libre de vínculos contractuales fueron los merengues quienes se contactaron con su entorno para tentar la posibilidad de un propuesta concreta.

“Hoy jugando en Corinthians la posibilidad es nula. En su momento sí porque yo estaba sin contrato, sin club y ellos fueron de Perú los únicos que se me acercaron. Me llamaron después de que rompí mi contrato con Al Qadisiyah. Ahí fue ese llamado, pero por diferentes motivos no se dio. No es que le cierre la puerta, pero hoy sería difícil que yo llegue a la ‘U'”; sentenció André Carrillo.

DATOS CLAVES

André Carrillo confirmó que cumplirá el año de contrato restante con Corinthians .

confirmó que cumplirá el año de contrato restante con . Universitario fue el único equipo peruano que lo contactó tras salir de Al Qadisiyah .

fue el único equipo peruano que lo contactó tras salir de . El jugador declaró en ‘Pase Filtrado’ que su llegada a la ‘U’ es difícil hoy.

