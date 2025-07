El mejor jugador de la historia según José Luis Chilavert: “No va a existir otro”

Tan amado por uno como odiado por otros, José Luis Félix Chilavert ha dejado sin dudas un legado importante a la hora de hablar de los mejores arqueros de la historia del fútbol.

El histórico arquero paraguayo siempre deja mucho para debatir con cada una de sus declaraciones, y al opinar sobre el mejor futbolista de la historia no dudó al ponderar al argentino Lionel Messi, incluso por encima de otras leyendas como Diego Maradona o el brasileño Pelé.

“Maradona no ganó ni el 1% de lo que ganó Messi y por eso, Lionel es mejor“, manifestó el ex arquero de Vélez Sarsfield, quien además agregó: “Los otros dos que me gustaban fueron Ronaldo y Romario”.

“En la Argentina muchos ponían que Maradona es mejor que Messi, pero para mí Maradona era predecible y Messi es impredecible. Esa es la diferencia. Lionel tiene el balón en el pie atado, juega con tanta naturalidad y si te encara mano a mano no sabes si salir corriendo para achicarle o quedarte”, había asegurado el emblema paraguayo en diálogo con el canal argentina TyC Sports.

El hoy ex futbolista de 60 años es reconocido, además de por su destreza bajo los tres palos, por ser uno de los pioneros de los “arqueros goleadores”, ya que durante su carrera convirtió 62 goles, repartidos entre penales y tiros libres. Y específicamente sobre este punto hizo hincapié al justificar su elección por Messi.

Chilavert y su particular estrategia para intimidar rivales (Getty).

“Los tiros libres que los ejecuta con tanta precisión a los ángulos, que a mí me dan ganas de aplaudirlo. Cuando Maradona los pateaba, como cuando me tocó enfrentarlo con Vélez y se dio ese famoso tiro libre por afuera de la barrera, yo ya sabía que le iba a pegar por afuera por como se paró. Entonces yo vuelo y logro sacarla”, esgrimió.

“Yo soy un fanático de Messi. El día que se vaya Messi del fútbol, lo vamos a llorar todos. Van a pasar miles de años y no va a existir otro”, completó Chilavert, definitivamente un fanático del actual jugador del Inter Miami de la Major League Soccer.

Los otros jugadores que mencionó Chilavert

Además de Messi, el arquero, que disputó los Mundiales 1998 y 2002 con la Selección de Paraguay hizo mención a otros cuatro jugadores entre sus favoritos: “Si tengo que hacer un ranking, pondría a Messi, Di Stéfano, Maradona, Pelé y Zidane“.

