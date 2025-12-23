Cristiano Ronaldo sorprendió a Erick Noriega y aplaudió la última decisión de Gremio

Gremio de Porto Alegre es uno de los equipos que ya está trabajando con vistas a la temporada 2026. Es que ha tomado decisiones importantes para su futuro, entre las que se destaca, la incorporación de Luís Castro como nuevo entrenador. Esto provocó una inesperada reacción de parte de Cristiano Ronaldo.

Erick Noriega es uno de los jugadores que destaca en Gremio. Sin embargo, todavía sigue recuperándose de una dura lesión: una rotura completa de la articulación tibioperonea anteroinferior, además de una rotura parcial de la articulación talofibular anterior del tobillo izquierdo. El peruano espera volver para comienzos de 2026.

“No tengo una lesión tan grave y la recuperación será más rápida de lo que hemos pensado. Ya puedo caminar con normalidad, sentarme bien”, supo decir, recientemente, en una entrevista con L1 Radio (L1 MAX). Volver cuanto antes será importante para el ex Alianza Lima para ser considerado por Luís Castro.

Cristiano Ronaldo aplaudió la llegada de Luís Castro a Gremio

La llegada del nuevo entrenador a Gremio provocó una reacción inesperada de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales oficiales. Luís Castro es un viejo conocido del portugués, ya que lo dirigió en Al Nassr hace poco. Ahora, vuelve a dirigir en Brasil y esto fue destacado por el ‘Bicho’.

Cristiano Ronaldo comentó publicación de Gremio sobre Luís Castro (Instagram).

CR7 comentó una publicación hecha por la cuenta oficial de Gremio en Instagram. Le dio la bienvenida a Luís Castro, quien asumió como nuevo director técnico. La figura de Al Nassr sorprendió al comentar con algunos emojis: uno de aplausos y el otro de un fuego.

Esta sorprendente reacción del ‘Bicho’ muestra la aprobación y el buen deseo que tiene para con Luís Castro en esta nueva etapa en su carrera dirigiendo en Brasil. Cabe recordar que supo liderar a Botafogo en el banco de suplentes, aunque se fue antes de terminar la temporada 2023, precisamente, para dirigir a Al Nassr.

Luís Castro y Cristiano Ronaldo coincidieron en Al Nassr (Getty Images).

Botafogo, finalmente, con gran parte del plantel que supo dirigir Castro, salió campeón de la Copa Libertadores 2024 de la mano de Artur Jorge. En tanto, su ciclo en Al Nassr no fue el mejor.

Gremio prepara refuerzos para 2026

Tras la llegada de Luís Castro a la dirección técnica, ahora Gremio debe buscar refuerzos para la temporada 2026 en donde buscará pelear por el Brasileirao y la Copa Sudamericana 2026.

Erick Noriega no tendría preocupaciones en cuanto a posibles refuerzos para la defensa. Por ahora, la principal búsqueda del ‘Tricolor’ apuntaría a mediocampistas de juego.

Los nombres que han sonado en las últimas horas, de acuerdo a distintas fuentes, son Gustavo Scarpa (Atlético Mineiro), Evertton Araújo (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras) y el venezolano Jefferson Savarino (Botafogo).

