El mercado de pases en La Victoria ha entrado en una fase decisiva de cara a la temporada 2026. Con la llegada de Pablo Guede al banquillo blanquiazul, la prioridad de la dirección deportiva liderada por Franco Navarro se ha centrado en fortalecer la línea defensiva, una zona que sufrió licencias importantes durante el último año. El estratega argentino ha sido claro en su pedido: un central de jerarquía internacional que pueda liderar la zaga y adaptarse rápidamente a su sistema táctico de alta intensidad.

Alianza Lima buscará al refuerzo perfecto

La opción prioritaria y el gran anhelo del cuerpo técnico es el chileno Nicolás Díaz. El defensor de 26 años, con recorrido en el fútbol mexicano y procesos de selección en su país, es el “Plan A” debido a su polifuncionalidad, ya que puede desempeñarse con solvencia tanto de central por izquierda como de lateral. Las negociaciones por un préstamo están en marcha, y su conocimiento previo del estilo de Guede lo convierte en la pieza que encajaría de forma inmediata en el esquema íntimo.

Sin embargo, ante la complejidad de las operaciones internacionales, Alianza Lima maneja alternativas sólidas en el mercado uruguayo para no quedar desprotegido. Según las recientes precisiones del periodista Gerson Cuba, el segundo nombre en la lista es Jorge Ayala. El experimentado zaguero de 30 años, actualmente en Miramar Misiones, destaca por su perfil zurdo natural y su dominio del juego aéreo, características que escasean en el plantel actual y que permitirían una salida limpia desde el fondo.

Opciones variadas en Alianza Lima

Como tercera opción de peso aparece Javier Méndez, una de las figuras de Peñarol de Montevideo. Con 31 años y un temperamento aguerrido que encaja con la identidad del hincha aliancista, Méndez ofrece una variante táctica adicional al poder actuar también como volante de contención. Aunque su salida del cuadro “carbonero” requiere una negociación más compleja debido a su contrato vigente, su nombre permanece en la agenda íntima como una garantía de liderazgo y solidez.

La urgencia por cerrar a uno de estos tres candidatos responde a la planificación de la pretemporada y la proximidad de la Copa Libertadores. Con la reciente nacionalización de Jairo Vélez, el club ha liberado un cupo de extranjero estratégico que será destinado precisamente a este refuerzo defensivo. La intención de la directiva es que el elegido pueda integrarse al grupo antes de la quincena de enero, permitiendo que Guede trabaje la sincronización de la defensa con tiempo suficiente.

El fichaje llegará pronto a Matute

En los próximos días se esperan definiciones concretas desde las oficinas de Matute. Mientras la hinchada aguarda con expectativa los anuncios oficiales, queda claro que Alianza Lima no está dispuesto a improvisar en una posición crítica. Ya sea Díaz, Ayala o Méndez, el objetivo es blindar el arco blanquiazul y conformar una columna vertebral capaz de pelear tanto el título nacional como una participación digna en el certamen continental.

DATOS CLAVE

El DT Pablo Guede solicitó un central de jerarquía para reforzar la defensa de Alianza Lima.

Nicolás Díaz, defensa chileno de 26 años, es la prioridad para el mercado de pases.

Las alternativas al fichaje principal son los futbolistas uruguayos Jorge Ayala y Javier Méndez.

