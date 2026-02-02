Fabián Bustos fue oficializado como DT de Millonarios e hinchas lanzan fuerte advertencia: “Esto no es Perú ni Ecuador”

Millonarios hizo oficial la llegada de Fabián Bustos como su nuevo director técnico y, como suele ocurrir en un club grande del continente, el anuncio no pasó desapercibido por su hinchada.

Y es que apenas se confirmó su nombramiento, los aficionados del conjunto colombiano reaccionaron con mensajes directos y exigentes en redes sociales, dejando en claro que el margen de error será mínimo para el entrenador argentino.

La exigencia inmediata de la hinchada azul

Tras la presentación oficial de Fabián Bustos, varios hinchas de Millonarios se expresaron a través de Twitter con un mensaje unificado: la única meta válida es conseguir el título.

En un mismo tono de advertencia, se leyeron comentarios como “Bustos, esto no es Perú ni Ecuador acá solo sirve ser campeón en junio”, “Fabián Bustos, una cosa simple y sencilla: SOLO SIRVE SER CAMPEÓN” y “Señor Bustos: 4 de marzo es su objetivo a corto plazo, quedar campeón igual”, reflejando la presión inmediata que tendrá el nuevo DT desde su primer día en el cargo.

El respaldo de su pasado reciente y un reencuentro clave

Fabián Bustos aterriza en Bogotá luego de un exitoso paso por Universitario de Deportes, donde se consagró campeón nacional en 2024 y dejó una huella importante en el fútbol peruano.

Durante su experiencia más reciente en Olimpia de Paraguay, en cambio, no logró cumplir con las expectativas, por lo que el ‘albiazul’ aparece como una oportunidad de revancha en un club acostumbrado a pelear arriba.

Además, el entrenador se reencontrará con Rodrigo Ureña, a quien dirigió en el cuadro ‘crema’ y obtuvo un tricampeonato nacional. El mediocampista chileno aparece como una pieza clave para trasladar al vestuario la idea futbolística de Bustos, en un Millonarios que apunta alto y que ya dejó en claro que el objetivo es uno solo: salir campeón.

