Rodrigo Ureña trabajará con un viejo conocido en Millonarios y extrañará mucho más a Universitario

La llegada de Fabián Bustos al banquillo de Millonarios ha generado un impacto inmediato en el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano. El estratega argentino, confirmado por César Augusto Londoño, asume el reto de rescatar al equipo bogotano tras la sorpresiva salida de Hernán Torres.

Rodrigo Ureña se reencuentra con viejo conocido

Para el volante chileno Rodrigo Ureña, esta noticia tiene un tinte agridulce que sacude su presente en la capital. Por un lado, se reencontrará con el técnico que mejor rendimiento le extrajo en su exitoso paso por el fútbol peruano recientemente.

Bajo el mando de Bustos, Ureña se consolidó como el eje del mediocampo en Universitario de Deportes, logrando un nivel superlativo. Esta sociedad fue clave para que el cuadro “crema” dominara el torneo local, lo que genera grandes expectativas en la hinchada azul.

Sin embargo, el aterrizaje del técnico argentino en Bogotá intensifica la nostalgia del futbolista por su etapa en Lima. Al tener a su “mentor” en el vestuario de Millonarios, el recuerdo del bicampeonato obtenido con la “U” se hace mucho más presente y difícil de ignorar.

Rodrigo Ureña cuando jugaba en Universitario. (Foto: X).

El mediocampista ahora deberá canalizar ese sentimiento para ayudar a Bustos a replicar la fórmula del éxito en el Campín. El técnico sabe que el chileno es su hombre de confianza para implementar rápidamente su idea de juego y orden táctico.

Millonarios espera que esta conexión sea el revulsivo necesario para salir del fondo de la tabla de posiciones. Con Radamel Falcao y Ureña como pilares, el ciclo de Fabián Bustos inicia con la presión de obtener resultados inmediatos en la Liga Colombiana.

¿Cómo le fue a Rodrigo Ureña con Fabián Bustos?

La dupla formada en Universitario de Deportes (2024-2025) logró un rendimiento notable, obteniendo el 68% de los puntos en disputa. Durante la etapa de Bustos en el fútbol peruano, Rodrigo Ureña se destacó como el líder en recuperaciones de balón, con un promedio de 7.5 por encuentro.

¿Cuánto afectó la salida de Fabián Bustos?

La partida de Bustos de Universitario generó una ausencia significativa en el equipo peruano, justo en la antesala del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La pareja Bustos-Ureña en Millonarios podría tener su estreno oficial en el clásico regional, ante un estadio con aforo completo.

Rodrigo Ureña hoy en Millonarios de Colombia. (Foto: X).

DATOS CLAVES