Deportivo Cali y Millonarios abren los cuadrangulares semifinales. Se enfrentan por el Grupo B en Palmaseca. Conoce los detalles del duelo.

Deportivo Cali y Millonarios se enfrentan este viernes 20 de noviembre en el arranque de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización 2026. El Estadio Palmaseca recibe este encuentro correspondiente al Grupo B. El horario de inicio está estipulado para las 20:40 horas local.

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Los ‘Azucareros’ cerraron la fase regular del Finalización con un empate 2-2 ante Deportes Tolima. Así fue como terminó en el tercer lugar, asegurando su clasificación a los cuadrangulares semifinales con bastante tiempo de anticipo. Ahora, el conjunto de Rafael Dudamel, donde destaca Pedro Gallese, busca arrancar de buena forma en casa.

Los ‘Embajadores’, por su parte, tuvieron que asegurar su lugar en esta instancia en la última jornada. Vencieron 2-0 a Alianza y se clasificaron en el séptimo puesto del Finalización. El equipo de Alberto Gamero busca dar el golpe de visita.

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¿A qué hora se juega Deportivo Cali vs. Millonarios?

Deportivo Cali vs. Millonarios, partido correspondiente a los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2026, que se juega este viernes 20 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

5:40 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 7:40 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 8:40 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 9:40 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 10:40 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 2:40 A.M. | España (sábado 21 de noviembre)

¿Dónde ver EN VIVO Deportivo Cali vs. Millonarios?

El partido entre Deportivo Cali y Millonarios, que se juega en el Estadio Palmaseca de Cali, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Conoce las señales confirmadas para seguir el encuentro:

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Colombia: Win Fútbol+ y Win Play

y Perú: RCN Nuestra Tele

Argentina: RCN Nuestra Tele

Chile: RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

Venezuela: RCN Nuestra Tele

Costa Rica: RCN Nuestra Tele

Guatemala: RCN Nuestra Tele

Honduras: RCN Nuestra Tele

Nicaragua: RCN Nuestra Tele

Panamá: RCN Nuestra Tele

México: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele , Fanatiz , fuboTV y fubo Latino 2

, , y España: RCN Nuestra Tele

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